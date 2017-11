ROMA – “Renzi? Lo ringrazio per le sue parole e i suoi auguri. Io ho deciso di non ricandidarmi e ho ricevuto tanti attestati di stima. Do un suggerimento a Renzi: anche lui potrebbe non ricandidarsi, faccia come me, riceverebbe milioni di attestati di stima dagli italiani e farebbe una cosa molto buona per il paese. Ma le chiacchiere stanno a zero: Renzi, la Boschi, tutti avevano detto che avrebbero lasciato la politica dopo la sconfitta al referendum. Attaccano le fake news, le balle, ma loro sono campioni di bufale”.

Lo afferma ai microfoni di Circo Massimo, su Radio Capital, Alessandro Di Battista. “Voglio dare una mano al Movimento 5 Stelle occupandomi di politica fuori dal palazzo. Ma non escludo che tra qualche anno faro’ altre scelte. Un trauma per alcuni dei nostri? Innanzitutto non posso negare che mi faccia piacere: se tanti cittadini mi dicono ‘ti prego, ripensaci’, evidentemente ho lavorato bene. Immagino Formigoni dare lo stesso annuncio: non credo che riceverebbe gli stessi commenti”, conclude Di Battista.