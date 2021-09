Dipendenti pubblici verso green pass obbligatorio e fine dello smart working

Per i dipendenti pubblici sta per finire l’era dello smart working? In questi giorni il Governo, infatti, sta studiando un emendamento per definire “eccezionale” il lavoro da casa. Emendamento che ribalterebbe il concetto delle varie norme anti contagio approvate dall’inizio della pandemia. Il rientro nei vari uffici poi, se confermato, potrebbe venir collegato all’obbligo del Green pass per i dipendenti pubblici. Insomma: presto i dipendenti pubblici dovranno tornare a lavoro mostrando i Green pass all’entrata?

Presto finirà lo Smart working per i dipendenti pubblici?

Come scrive il Sole 24 Ore in questi giorni all’emendamento stanno lavorando i tecnici del Governo e il ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta.

A stabilire spazio e modalità del nuovo lavoro agile sarebbero i dirigenti degli uffici, in base alle esigenze organizzative di ogni realtà.

Resta però il problema delle possibili implicazioni politiche dell’emendamento. Implicazioni, come ovvio, da non sottovalutare in un governo che deve tener conto delle continue sollecitazioni di Salvini e soci.

Smart working e Green pass obbligatorio

Il superamento della normativa emergenziale, quella messa in piedi da febbraio 2020 in poi, era già stato avviato a aprile con il decreto proroghe. Decreto, come racconta il Corriere della Sera, che aveva cancellato le percentuali minime di smart working (50%, salito poi al 60%) da assicurare ai dipendenti impegnati in attività nelle quali la presenza non è imprescindibile. Ma il decreto non è riuscito, almeno per ora, a variare, almeno per ora, la tendenza. Lo smart working comunque, anche in modalità eccezionale, è previsto almeno fino al 31 dicembre in attesa sempre dei nuovi rinnovi in arrivo.