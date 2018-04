LAURIA – Morto Domenico Pittella, ex senatore del Psi dal 1972 al 1983.

Pittella è morto domenica 15 aprile nella sua casa di Lauria (Potenza) all’età di 86 anni, essendo nato nel paese lucano il 7 febbraio 1932. Pittella è padre di Gianni Pittella, eletto nel centrosinistra al Parlamento il 4 marzo scorso in Campania e con alle spalle una lunga esperienza al Parlamento europeo, e di Marcello Pittella, che è presidente della giunta regionale della Basilicata.

Il 14 febbraio scorso Pittella era caduto riportando la frattura di un femore: da allora le sue condizioni, considerata anche l’età, non era più tornate quelle di prima. I funerali dovrebbero svolgersi domani, a Lauria, nel cui cimitero la salma sarà sepolta, nella tomba di famiglia.

Pittella, che era un chirurgo, è noto anche per aver curato nella sua clinica di Lauria, nel 1981, la brigatista Natalia Ligas, che era rimasta ferita ad una gamba. Per quella vicenda, Pittella fu condannato e scontò una parte della pena in carcere.