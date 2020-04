Dpcm 1 aprile coronavirus, il testo integrale. Scarica Pdf

ROMA – Le misure per arginare il contagio da Coronavirus sono prorogate fino 13 aprile. Lo prevede il testo finale del Dpcm (qui il PDF) che il premier Giuseppe Conte ha firmato ieri sera, 1 aprile. Vengono confermate le limitazioni agli spostamenti, la chiusura delle attività non essenziali, nonché dei luoghi di cultura, cinema e ristoranti. La novità prevista dal testo è la sospensione non solo di tutti gli eventi sportivi e le gare, ma anche delle sedute di allenamento degli atleti, che possono continuare però ad allenarsi individualmente.

In sostanza, il nuovo Dpcm ribadisce dunque l’efficacia dei decreti dell’8, 9, 11 e 22 marzo, nonché dell’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo e di quella del ministro dei Trasporti del 28 marzo. Resta dunque vigente l’ordinamento attuale, che prevede la possibilità per gli italiani di uscire di casa solo per casi di comprovata necessità. Si potrà dunque uscire per andare al lavoro, per prestare assistenza nei casi già previsti, nonché per acquistare beni di prima necessità, per portare il proprio animale domestico a espletare le necessità fisiologiche, o infine per praticare attività motoria individuale, sempre nelle modalità consentite dalle circolari interpretative del ministero dell’Interno.

A tal proposito, Conte ha provato a chiarire anche che il Viminale non ha mai autorizzato le “passeggiate dei bambini con i genitori”, ma ha semplicemente esplicitato la possibilità “dell’accompagno” nel caso di uscite di comprovata necessità. (fonte ANSA)