ROMA – Nuovo Dpcm (Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri) firmato dal premier Giuseppe Conte il 26 aprile 2020: dà le linee guide per la Fase 2 del Coronavirus in Italia. Dpcm Fase 2: scarica qui il testo completo in Pdf

Dal 4 maggio saranno permesse le visite ai familiari, purché non si trasformino in rimpatriate, mentre saranno ancora vietati gli spostamenti da regione a regione, anche se sarà “consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”.

Piano piano sarà comunque possibile uscire di casa per lavoro e fare acquisti.

In base alle indicazioni contenute nel Dpcm, in tutta Italia domani riaprono i cantieri pubblici e il 4 maggio quelli privati.

Poi, via via, parchi, negozi, ristoranti. Ferme restando le norme base di sicurezza, le varie categorie stanno stilando protocolli ad hoc per garantire la sicurezza di personale e clienti.

Dpcm fase 2: edilizia

Ripartono il 27 aprile le attività produttive e industriali prevalentemente votate all’export e i cantieri per carceri, scuole, presidi sanitari, case popolari e per la difesa dal dissesto idrogeologico.

Al ministero delle Infrastrutture è stato firmato un protocollo che prevede un serie di precauzioni: misurazione della temperatura prima dell’accesso al cantiere, accesso contingentato a mense e spogliatoi, pulizia giornaliera e sanificazione periodica delle aree comuni.

Riparte il commercio all’ingrosso funzionale ai settori dell’export e all’edilizia.

Dpcm Fase 2: Cantieri privati.

Dal 4 maggio partono tutte le attività di manifattura, il commercio all’ingrosso e i cantieri privati. In attesa sarà possibile preparare gli ambienti di lavoro.

Dpcm Fase 2: Take Away

Dal 4 maggio sarà consentito andare a comprare cibo da asporto, da consumare a casa o in ufficio.

Dpcm Fase 2: Sport

Può ripartire l’attività motoria individuale anche distante da casa. Dal 4 maggio via libera anche ad allenamenti dei professionisti per le discipline individuali.

Per gli sport di squadra l’orientamento è quello di attendere il 18.

Dpcm Fase 2: Parchi e giardini pubblici

Riapriranno il 4 maggio.

L’orientamento è di permettere che all’aperto possa stare vicino un numero molto limitato di persone se componenti di una stessa famiglia.

Resteranno chiuse le aree per i bambini.

Fase 2: Negozi e parrucchieri

Il commercio al dettaglio ripartirà il 18 maggio.

L’obiettivo è evitare che ci siano orari di punta, prevedendo aperture e chiusure diverse fra le varie attività.

Parrucchieri ed estetisti dovranno aspettare il primo giugno.

Fase 2: Ristoranti e musei

I musei riaprono il 18 maggio. La data giusta per i ristoranti dovrebbe essere il primo giugno.

La Federazione italiana pubblici esercizi ha approvato un protocollo che prevede: un metro di distanza tra i tavoli, porte di ingresso e uscita differenziate, pagamenti preferibilmente digitali al tavolo, pulizia e sanificazione.

Fase 2: Mezzi pubblici

Gli orari diversificati di apertura e chiusura delle attività imporrà una rimodulazione del servizio pubblico, che comunque dovrà essere potenziato nelle ore di punta.

Le linee guida allo studio prevedono inoltre: termoscanner in tutte le stazioni e gli aeroporti, obbligo su tutti i mezzi di trasporto (dai treni alle navi, dagli aerei a bus e metro) distanziamento dei passeggeri, mascherine, biglietti sempre più elettronici, contingentamento degli accessi nelle stazioni e negli scali.

Fase 2: Spostamenti

Dal 4 maggio sarà possibile far visita ai parenti, ma non saranno permesse le riunioni di famiglia.

Ancora in ballo la decisone sull’autocertificazione per gli spostamenti nel comune.

Resta il divieto di spostamento al di fuori della regione, “salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”.

Fase 2: Funerali

Nessun via libera alle messe.

Dal 4 maggio saranno permessi i funerali, ma con la sola presenza dei familiari del defunto, per un massimo di 15 persone.

Fase 2: Scuola

Gli studenti non torneranno sui banchi fino a settembre.

Il governo sta lavorando per definire le modalità per far svolgere “in presenza, ma in piena sicurezza” gli esami di Stato.

Fase 2: Regioni

Qualche Regione, intanto, fa da sé. In Lombardia da mercoledì possono riaprire i mercati alimentari scoperti, il Veneto e le Marche permettono il take away per il cibo, mentre in Toscana da domani possono riaprire le aziende dei distretti tessili, in particolare quello di Prato, per la manutenzione dei macchinari.

In Friuli Venezia Giulia, da domani, oltre al via ai take away, ci si potrà allontanare da casa per attività sportive e saranno possibili interventi di manutenzione sulle imbarcazioni.

In Liguria via libera da domani a cibo da asporto, negozi di abbigliamento per bambini, toelettatura animali. (Fonte Ansa)