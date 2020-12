Italia zona rossa e arancione nel primo Natale al tempo del Covid. E’ questa l’unica certezza in attesa della conferenza stampa del premier Giuseppe Conte al termine del consiglio dei ministri di venerdì 18 dicembre.

Dal 24 dicembre al 6 gennaio l’Italia sarà zona rossa nei giorni festivi e prefestivi e zona arancione nei giorni lavorativi.

Dpcm Natale, le anticipazioni

Giorni rossi: 24, 25, 26, 31 dicembre e poi 1, 2,3, 5 e 6 gennaio

Giorni arancioni: 28, 29, 30 dicembre e poi 4 gennaio.

Il coprifuoco resta alle 22.

Nei giorni feriali, cioè arancioni, si potrà uscire dal territorio dei piccoli Comuni sotto i 5mila abitanti, entro un raggio di 30 chilometri. Non ci si potrà però muovere per andare nei Comuni capoluogo, anche se si trovano entro il raggio di 30 km.

Nei festivi ci si può invece muovere, fra le ore 05,00 e le ore 22,00, verso una sola abitazione ubicata nella stessa Regione e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle già conviventi.

Sono esclusi dal computo i minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e le persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Quindi, per esempio, si possono invitare al pranzo di Natale i nonni (solo due). Ma una famiglia di quattro persone non potrà fare l’inverso, cioè recarsi in visita dai nonni, se uno o entrambi i figli hanno più di 14 anni.

La ratio, presumibilmente, è quella di evitare che familiari soli ma non conviventi possano restare isolati nei giorni di festa. Restano comunque sconsigliate le aggregazioni di più nuclei familiari.

Nella bozza c’è anche un riferimento alle multe che rimanda a quelle già previste nel decreto del 25 marzo scorso.

“La violazione delle disposizioni del presente decreto e di quelle del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, è sanzionata ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35”, si legge nel testo della bozza.

Quindi, per chi non rispetta le regole, sono previste sanzioni da 400 a 1000 euro.

Da domenica 4 Regioni tornano gialle per un giorno

Da domenica 20 dicembre Toscana, Campania, Val d’Aosta e Bolzano tornano gialle. Sarà quindi un’Italia interamente gialla, ad eccezione dell’Abruzzo, che resta arancione.

È questo il quadro che si va delineando alla vigilia del Natale, con il nuovo report settimanale dell’Iss sull’andamento della curva epidemiologica.

In bilico invece il Veneto che potrebbe diventare arancione. Si tratterebbe comunque di una libertà di un solo giorno. Perché dal 21 dicembre scatta lo stop ai movimenti tra regioni fino al 6 gennaio.