Dpcm Natale, Regioni valutano chiusura confini per evitare l’esodo degli sciatori verso la Svizzera.

Il prossimo Dpcm non permetterà alle Regioni alpine (e non solo, anche l’Abruzzo ha fatto una richiesta simile), di aprire gli impianti.

Le Regioni hanno proposto di aprire gli impianti per chi ha una seconda casa ed anche per chi dorme almeno una notte in hotel, impedendo così lunghe code sulle piste che porterebbero inevitabilmente all’assembramento.

Il Governo però ha fatto sapere che gli impianti non verranno riaperti ed ha già avviato le procedure per concedere i ristori. Dello stesso avviso la Francia, incerta ancora l’Austria. La Svizzera ha invece deciso che non chiuderà i suoi impianti durante le festività natalizie.

Esodo degli sciatori verso la Svizzera?

Le Regioni però temono che al danno si sommi la beffa. A dirlo è Giovanni Toti, il governatore della Liguria: “Non vorremmo subire oltre al danno anche la beffa di tenere chiuso il nostro arco alpino e vedere persone che vanno altrove in vacanza e poi rientrano magari importando il contagio“.

“Vorremmo comprendere se oltre le zone rosse, arancioni e gialle è possibile immaginare anche una zona dove ci sono ulteriori possibilità economiche se i dati del contagio lo consentiranno”.

Regioni propongono la chiusura dei confini nazionali

Per evitare la beffa e il dilagare del contagio di ritorno, Toti ha spiegato che “le Regioni si sono interrogate sulla possibile chiusura dei confini nazionali per evitare che il nostro pubblico vada a sciare in Svizzera, Slovenia o Austria. Vedremo come si comporterà la Francia”.

Toti lo ha detto al termine della Conferenza delle Regioni riferendosi a quanto anticipato dal premier Giuseppe Conte la scorsa settimana ossia l’intento di tenere chiuse le stazioni sciistiche fino alla fine delle festività natalizie.

In attesa del confronto con il Governo sul nuovo decreto del presidente del Consiglio dei ministri che dovrebbe entrare in vigore il 4 dicembre, le Regioni si sono anche confrontate sulla possibilità di “riaprire gli impianti sciistici per i soli ospiti degli hotel e proprietari di seconde case, in modo da dare una parziale compensazione agli impianti di risalita e alle località sciistiche”.

Toti ha spiegato ancora :”Il principio del divieto di assembramento deve essere il cardine del prossimo Dpcm, anche per un criterio di mera equità rispetto alle varie attività”.

“E’ poco convincente che in alcune attività si possa creare un assembramento anche involontario, come accaduto nello shopping, e si vietino attività che ne provocano meno. Torneremo a chiedere ristori per le categorie che soffriranno per un Natale condizionato dalle misure restrittive, chiediamo che ci sia una campagna di informazione importante.

Impianti sciistici, anche l’Austria frena sulla riapertura

Dopo Italia e Francia, anche l’Austria forse non permetterà la riapertura degli impianti da sci ancora prima di Natale.

“L’inverno è lungo. Siamo solo all’inizio. Anche se partissimo solo a gennaio, avremmo ancora parecchio da fare. Per il momento né in Austria né in Germania i numeri consentono una riapertura”.

A dirlo è il potente presidente del Consorzio dei comuni tirolesi e sindaco del centro sciistico Soelden, Ernst Schoepf, in un’intervista alla Tiroler Tageszeitung Schoepf.

L’obiettivo, ribadisce, è evitare una terza ondata. “Il 70% dei nostri clienti proviene da paesi che attualmente sconsigliano viaggi verso l’Austria. Non tutti gli albergatori vogliono aprire”. Neanche la ripresa dello sci su larga scala solo per i residenti convince Schoepf. “Non ogni lift deve essere in funzione”, commenta (fonte: Ansa, AdnKronos, Corriere del Ticino).