Draghi passo moscio, obiettivo: vaccinare in pace sociale

Draghi passo moscio, a voler essere complimentosi passo felpato e prudentissimo. Piedi di piombo, massima cautela, anzi punta di piedi sono la cifra delle prime e seconde e anche terze settimane del governo che doveva essere castigamatti o quasi. Draghi passo moscio, ma come proprio lui? Ma davvero, e perché?

Draghi: assunzioni P.A. e pubblici dipendenti e scuola e…

Che sia davvero passo moscio lungo è l’elenco delle prove. Prove, non indizi. Assunzioni nella Pubblica Amministrazione cui già doverosamente si lavora. A decine di migliaia. Dovevano essere orientate e filtrate da valutazioni di merito e rendimento e nuove competenze. Dovevano…Ora alle categorie coinvolte già non viene più richiesto particolare impegno nell’applicare quei filtri. Di conseguenza il vasto mondo degli statali e pubblici dipendenti si sente rassicurato che poco o nulla cambierà se non il numero dei componenti l’organico e il numero delle buste paga a fine mese.

Gli statali in particolare hanno ricevuto dal governo Draghi aumento salariali e garanzie contrattuali in cambio di…niente. Eppure sono stati il gruppo sociale che in termini di reddito ha pagato nulla alla pandemia.

Scuole, Draghi aveva esordito dicendo di voler allungare anno scolastico per recuperare scuola perduta. Si è rapidamente arreso ai sindacati della scuola che dopo aver lavorato per un autunno, inverno a primavera a tenerle chiuse le scuole (non il Cts, non il governo Conte o Draghi, a decidere di fatto scuola chiusa in Italia sono stati i sindacati dei “lavoratori della conoscenza”) figurarsi se sopportavano l’idea di andare in classe anche per un po’ d’estate.

Draghi: Navigator falliti ma confermati

Fallito l’esperimento navigator, non per colpa loro ma non sono serviti a nulla. Il governo gli ha prolungato ilo contratto, contratto di fatto che li impegna a nulla fare.

Draghi: Cassa Integrazione tollerata anche se brigante

Cassa Integrazione pagata dallo Stato e prolungata nel tempo. Giusto, ma giusto anche tollerare ciò che è evidente? In alcuni settori Cassa Integrazione aumenta cinque volte di più di quanto non diminuisca la produzione. Cioè imprenditori che tengono al lavoro i dipendenti e li pagano con i soldi pubblici. Non un fiato dal governo.

Perfino su un pezzo di Recovery…

C’ è un pezzo di Recovery, quello relativo alle cosiddette politiche attive del lavoro. Neo ministro Orlando ha elaborato piano che propone di dar più soldi a quello che manifestamente non funziona da decenni: le strutture regionali e pubbliche di incontro domanda-offerta di lavoro. Anche qui non si ha notizia di un Draghi doverosamente intollerante.

Draghi: primo, vaccinare in pace sociale.

Dicono sia un Draghi dalla mano moscia perché vaccinare l’Italia è il primo comandamento e la pre condizione per ogni altra cosa. E perché missione vaccinare viene compromessa se c’è tensione, guerriglia, mobilitazione reciprocamente ostile di categorie e lobby. Quindi vaccinare e portare i miliardi Ue a casa. E per farlo mano moscia di governo e non mano forte di governo. Forse è realismo, forse è perfino saggezza, forse è già resa.