Draghi premier Salvini lo voterebbe pure, glielo chiedono Giorgetti, l’unico che osi contraddirlo, le imprese del nord, il suo alleato Berlusconi.

Al momento pone condizioni difficili da soddisfare: un aut aut al premier incaricato, o me o Grillo, o la Lega o M5S.

Nel frattempo Berlusconi scalpita, ha già detto sì a Draghi e lo incontrerà da solo, cioè come capo della delegazione di Forza Italia alle consultazioni. L’unità del centrodestra è svanita in un amen con l’entrata in scena di “Ronaldo”.

Sì, perché proprio Giorgetti – ostinato a chiedere al suo segretario di riorientare la rotta leghista verso territori più europeisti e meno anti-sistema – chiama così Draghi. E un fuoriclasse, la morale, non può fare panchina.

“Draghi dovrà scegliere tra le richieste di Grillo e quelle della Lega”. Non ha dubbi il leader del Carroccio, Matteo Salvini, rispetto all’esecutivo che dovrà formare il premier incaricato Mario Draghi.

“Le proposte nostre e quelle dei 5 Stelle sono il contrario – prosegue -. Meno tasse o più tasse. Noi siamo liberi. Meno tasse e meno burocrazia”.

E a chi gli chiede di Giorgetti, “Siamo in perfetta e totale sintonia. Se si può fare l’interesse del Paese lo facciamo se si vuole un altro governo di centrosinistra con Pd ed M5s e Renzi a noi non ci interessa. Siamo d’accordo sia io che Giorgetti”.

Il centrodestra andrà alle consultazioni separatamente. “E’ meglio che ognuno dica liberamente quello che ha in testa. Noi non siamo costretti a fare nulla controvoglia, l’unità del centrodestra è un valore, governiamo in 14 regioni su 20”.

“Draghi è un fuoriclasse come Ronaldo. Uno come lui non può stare in panchina”. Lo afferma il vicesegretario della Lega Giancarlo Giorgetti parlando del premier incaricato. Giorgetti dopo la segreteria della Lega si è fermato a prendere un caffè con Matteo Salvini e Lorenzo Fontana.