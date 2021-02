Draghi, i punti programmatici: vaccinare ovunque, recuperare scuola, rifare l’Irpef

Draghi presidente del Consiglio nel discorso sulle comunicazioni al Senato dei punti programmatici. Al netto della componente politica del suo discorso, riassumibile nel dovere, qui e ora di porre “la cittadinanza prima dell’appartenenza”, indicazioni nette sul da farsi ora e subito.

Draghi punti programmatici: vaccinazione, fare come con i tamponi

Draghi ha definito miracolo della scienza disporre di vaccini 12 mesi dopo la maledetta conoscenza col virus. Ma somministrarli i vaccini è compito non della scienza ma delle società organizzate. Per cui, in concreto in Italia: vaccinare ovunque. Per mano della Protezione Civile, per mano delle Forze Armate, per mano dei volontari. E non solo “in luoghi specifici spesso non ancora pronti” (addio senza rimpianti alle Primule molto immaginarie di Arcuri). Fare tesoro dell’esperienza dei tamponi: all’inizio non si potevano fare se non in ospedale, oggi per fortuna si fanno in una miriade di laboratori pubblici e privati.

Draghi, punti programmatici scuola: recuperare ore in presenza perdute

Draghi offre i numeri della Dad per le superiori: raggiunge il 60 per cento degli studenti. Basta e avanza per sapere che c’è scuola in presenza da recuperare. Modificando, adattando il calendario scolastico.

Draghi: Economia post pandemia

Draghi usa l’immagine del blackout: molti pensano pandemia lunga interruzione di corrente, poi la corrente torna e tutto ricomincia come prima. Non è così e non sarà così. Perciò tutte le aziende e attività e lavoratori vanno protetti, ma non per restare o tornare come prima. Ci saranno attività da modificare, aziende da preservare, aziende da sviluppare ex novo, aziende non più recuperabili. L’aiuto sarà per tutte e tutti ma non ovunque lo stesso obiettivo: per qualcuno si aiuta ad aprire, per altri a crescere, per altri a resistere, per altri a chiudere senza danni sociali.

Draghi: Irpef profonda revisione

E’ la tassa forse principe del sistema fiscale ed ha mezzo secolo circa sulle spalle, Draghi annuncia “revisione profonda”, non solo limatura di aliquote.

Draghi punti programmatici Pubblica Amministrazione

Draghi si lascia, volutamente, sfuggire niente meno che il concetto di assunzioni per merito e aggiornamento professionale obbligato e costante.

Draghi e Next Generation Ue, insomma i 209 miliardi

Draghi: non progetti e basta. Piani di realizzazione con date, scadenze, verifiche nei prossimi sei anni, anno per anno. E criterio dei co-benefici. L’esatto contrario del criterio un tanto a territorio o a gruppo di interesse o anche solo a comparto produttivo.

Draghi con mascherina, Draghi che dice non avere mai avuto nella sua vita tanta emozione e responsabilità (e infatti sui ricoverati in terapia intensiva si impappina di brutto), Draghi che quasi si scusa con donne, giovani e lavoratori autonomi per la poca protezione sociale che il sistema welfare assicura loro, Draghi che definisce, così vuol definire il suo governo, lo chiama “Il governo del Paese”.