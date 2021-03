Draghi si vaccinerà con AstraZeneca: quando Ema darà il via il presidente del consiglio Draghi si vaccinerà secondo tempi e liste Regione Lazio

Mario Draghi si vaccinerà, nei tempi e nei modi e secondo liste della Regione Lazio. Cioè si vaccinerà con AstraZeneca, il vaccino destinato da Regione Lazio ai settantenni, classe d’età cui appartiene il Presidente del Consiglio.

Se domani Ema, agenzia europea del farmaco, vidimerà su base scientifica la non nocività e la sicurezza del vaccino AstraZeneca, Regione Lazio riprenderà a vaccinare i settantenni con AstraZeneca appunto, come stava già facendo. E quindi, senza scavalcare e senza sottrarsi, io cittadino Mario Draghi sarà vaccinato col turno che gli spetta e con il vaccino che spetta al suo turno.

Mario Draghi con AstraZeneca: non è Elvis per la polio, però…

Vaccinazione anti polio, anni ’50. Gran diffidenza negli Usa per il vaccino e vaccinazione che andava lenta. Qualcuno pensò: ci vuole qualcuno che si vaccina, qualcuno di grosso, qualcuno che smuove. Chiamarono Elvis, si proprio lui: Elvis Presley. Elvis si vaccinò in pubblico e da quel momento vaccinazione anti polio negli Usa proseguì spedita e concorde.

Mario Draghi non è Elvis e non lo è neanche Macron che probabilmente farà la stessa scelta di Draghi. Un Elvis oggi in tema vaccini non c’è perché impossibile o quasi è produrre un effetto Elvis (ai tempi di Elvis vaccinato ci fossero stati i social avrebbero veicolato la teoria della messa in scena). Un effetto Elvis è quasi impossibile da produrre non solo per la pesante azione di disturbo e boicottaggio della eventuale missione da parte dei social, un effetto Elvis è minato in partenza dalla decaduta e corrosa fiducia di gente nei confronti di ogni istituzione e/o autorità.

Draghi non obbligherà al vaccino, ma mostrerà serietà

Non sarà certo Elvis e il suo effetto, però un Mario Draghi che si vaccina con AstraZeneca qualche effetto lo avrà. Non obbligherà e non convincerà a vaccinarsi, ma mostrerà ce si può e si deve essere seri. Non sarà un atto eroico, tanto meno epico. Ma sarà una goccia, anzi un’iniezione di serietà in una comunicazione e dibattito pubblici in grave carenza di pensieri, parole e comportamenti seri.