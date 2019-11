ROMA – Maurizio Gasparri al margine dell’incontro alla Camera sulle droghe ha sottolineato l’importanza di ascoltare e sostenere le comunità terapeutiche che si battono contro gli stupefacenti in tutta Italia.

Il senatore di Forza Italia in una nota ha dichiarato: “Ho partecipato oggi, insieme alla Presidente del Gruppo alla Camera di Forza Italia Mariastella Gelmini, alla conferenza stampa delle comunità terapeutiche che si battono contro la droga in tutta Italia. L’incontro, che si è svolto presso la Camera dei Deputati, ha richiamato l’intero mondo politico ad un impegno maggiore per aiutare le comunità che agiscono per il recupero dei ragazzi che precipitano nel gorgo della droga”.

Gasparri ha aggiunto: “Sono state avanzate delle proposte che devono essere trasformate in atti parlamentari concreti e Forza Italia è a disposizione e in prima linea per questa battaglia dolorosa per la vita contro ogni droga. Bisogna combattere lo spaccio e il traffico di droga ma bisogna anche sostenere chi agisce per la prevenzione e per il recupero”.

Il senatore di FI ha poi concluso: “Purtroppo gli ultimi Governi tecnici e politici non hanno profuso l’impegno del passato per sostenere queste realtà. Per Forza Italia è un’assoluta priorità. Le droghe non vanno legalizzate ma vanno contrastate e per contrastarle il volontariato che agisce in prima linea va sostenuto. Servono più risorse, servono norme migliori. Noi ci siamo stati. Ci siamo. E ci saremo”.