ROMA – “Se voti Salvini ti faccio il 50 percento di sconto”. Parola di Efe Bal, la trans più famosa d’Italia che alla Zanzara, su Radio 24, lancia il suo particolarissimo endorsement al leader della Lega Nord.

La escort italo-turca, che da anni si batte per vedere riconosciuta dall’Agenzia delle Entrate la sua attività, spiega: “Voto Lega per la legalizzazione della prostituzione, faccio sconti ai leghisti se portano prova del voto”. E precisa: “I politici promettono cose che poi non fanno. Io no. Se voti Salvini faccio il 50 per cento di sconto”.

Come fare per ottenere lo sconto? Semplice: “Fate una foto dentro la cabina elettorale e con me pagate la metà. Invece di 200 euro posso fare 100 euro e così via a seconda delle prestazioni. Molto meglio questa proposta di quelle che fanno gli altri politici, anche Berlusconi”.

Ma non si può fare, dicono i conduttori: “E perché no. Tu fai la foto mentre voti, e poi privatamente me la mostri. E ti applico lo sconto. Fino a Pasqua, sennò diventa un casino…Che poi io già faccio vari sconti ai clienti più fedeli: offro biscotti, un bocchino senza preservativo, un massaggio alla fine”.

Poi Efe Bal la leghista va all’attacco degli immigrati: “Basta immigrati che vengono dall’Africa. Va bene quelli che vengono dall’Australia, dall’America ma non mi piacciono i poveri, la gente povera che arriva. Voglio camminare tranquilla per le strade di Milano con la mia mammina, il mio cane…”.

Infine, sullo scandalo molestie: “Ma quali molestie…Voglio essere stuprata. Vorrei provare questa esperienza. Stupratemi, stupratemi…”