Abruzzo 01, collegio 3: risultati definitivi uninominale Camera. Andrea Colletti eletto
Pubblicato il 8 marzo 2018 12:19 | Ultimo aggiornamento: 8 marzo 2018 12:19
L’AQUILA – Elezioni 2018, i risultati definitivi del collegio 3 Abruzzo 01 all’uninominale della Camera. Ha vinto Andrea Colletti (M5s).
Scrutinate 331 sezioni su 331.
CANDIDATO/LISTE VOTI %
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COLLETTI ANDREA 67.001 41,3
– MOVIMENTO 5 STELLE 64.299 41,3
TESTA GUERINO 55.323 34,1
– FORZA ITALIA 22.163 14,2
– LEGA 21.292 13,7
– FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 8.286 5,3
– NOI CON L’ITALIA – UDC 1.236 0,8
ALLEGRINO ANTONELLA 27.796 17,1
– PARTITO DEMOCRATICO 21.769 14,0
– +EUROPA 2.962 1,9
– CIVICA POPOLARE LORENZIN 1.534 1,0
– ITALIA EUROPA INSIEME 578 0,4
MARTELLI IVANO 4.437 2,7
– LIBERI E UGUALI 4.178 2,7
GALLERATI FRANCA 2.561 1,6
– POTERE AL POPOLO! 2.456 1,6
CAVALIERO LAURA 1.504 0,9
– CASAPOUND ITALIA 1.439 0,9
MARCOTULLIO GIOVANNI 1.436 0,9
– IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 1.376 0,9
PACE LORENZO 920 0,6
– PARTITO COMUNISTA 874 0,6
D’ERCOLE BEATRICE 646 0,4
– ITALIA AGLI ITALIANI 632 0,4
BLASIOLI FABIO PIETRO 376 0,2
– 10 VOLTE MEGLIO 348 0,2
SALIS PAOLA 305 0,2
– PARTITO VALORE UMANO 291 0,2