Abruzzo 01, collegio 4: risultati definitivi uninominale Camera. Daniele Del Grosso eletto
Pubblicato il 8 marzo 2018 12:26 | Ultimo aggiornamento: 8 marzo 2018 12:26
L’AQUILA – Elezioni 2018, i risultati definitivi del collegio 4 Abruzzo 01 all’uninominale della Camera. Ha vinto Daniele Del Grosso (M5s).
Scrutinate 269 sezioni su 269.
CANDIDATO/LISTE VOTI %
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DEL GROSSO DANIELE 54.858 41,2
– MOVIMENTO 5 STELLE 52.019 40,6
DE MATTEO EMILIA 45.625 34,2
– FORZA ITALIA 20.236 15,8
– LEGA 17.395 13,6
– FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 5.438 4,2
– NOI CON L’ITALIA – UDC 1.568 1,2
CASTRICONE ANTONIO 23.284 17,5
– PARTITO DEMOCRATICO 17.885 14,0
– +EUROPA 2.092 1,6
– CIVICA POPOLARE LORENZIN 1.486 1,2
– ITALIA EUROPA INSIEME 795 0,6
DEL ROSSI SONIA 3.135 2,4
– LIBERI E UGUALI 2.947 2,3
FERAGALLI ALESSANDRO 1.976 1,5
– POTERE AL POPOLO! 1.874 1,5
ARTESE VINCENZO 1.820 1,4
– CASAPOUND ITALIA 1.736 1,4
DI CARLO CARLO 800 0,6
– IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 755 0,6
LEONE DARIO NICOLANGELO 744 0,6
– PARTITO COMUNISTA 715 0,6
DI SOMMA MARCO 654 0,5
– ITALIA AGLI ITALIANI 630 0,5
MARSIBILIO ANTONIO LUIGI CONCEZIO 222 0,2
– 10 VOLTE MEGLIO 200 0,2
MORENA LUCIANO 193 0,1
– PARTITO VALORE UMANO 183 0,1