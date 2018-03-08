8 marzo 2018

Abruzzo 02, collegio 1: risultati definitivi uninominale Camera. Antonio Martino eletto

di redazione Blitz
Pubblicato il 8 marzo 2018 13:13 | Ultimo aggiornamento: 8 marzo 2018 13:13
Abruzzo 02, collegio 1: risultati definitivi uninominale Camera. Antonio Martino eletto

Abruzzo 02, collegio 1: risultati definitivi uninominale Camera. Antonio Martino eletto

L’AQUILA – Elezioni 2018, i risultati definitivi del collegio 1 Abruzzo 02 all’uninominale della Camera. Ha vinto Antonio Martino (Centrodestra).

Scrutinate 348 sezioni su 348.

CANDIDATO/LISTE VOTI %
—————————————————————-
MARTINO ANTONIO 60.650 42,5
– LEGA 24.776 18,0
– FORZA ITALIA 23.705 17,2
– FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 8.357 6,1
– NOI CON L’ITALIA – UDC 2.630 1,9

FEDELE GIORGIO 47.118 33,0
– MOVIMENTO 5 STELLE 44.640 32,5

PANEI LORENZA 25.420 17,8
– PARTITO DEMOCRATICO 18.243 13,3
– +EUROPA 4.739 3,4
– ITALIA EUROPA INSIEME 853 0,6
– CIVICA POPOLARE LORENZIN 642 0,5

FABIANI LUIGI 3.950 2,8
– LIBERI E UGUALI 3.617 2,6

PAGLIARICCIO CLAUDIA 1.835 1,3
– CASAPOUND ITALIA 1.703 1,2

TETTAMANTI ALESSANDRO 1.815 1,3
– POTERE AL POPOLO! 1.686 1,2

ZENOBI MARIATERESA 700 0,5
– PARTITO COMUNISTA 663 0,5

VENDITTI PASQUALE 622 0,4
– ITALIA AGLI ITALIANI 594 0,4

REGINELLI ANDREA 326 0,2
– IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 308 0,2

PRIANTE ALESSANDRA 275 0,2
– 10 VOLTE MEGLIO 243 0,2

GIANCATERINO ENEA 122 0,1
– PARTITO VALORE UMANO 102 0,1

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