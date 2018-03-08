Abruzzo 02, collegio 1: risultati definitivi uninominale Camera. Antonio Martino eletto
Pubblicato il 8 marzo 2018 13:13 | Ultimo aggiornamento: 8 marzo 2018 13:13
L’AQUILA – Elezioni 2018, i risultati definitivi del collegio 1 Abruzzo 02 all’uninominale della Camera. Ha vinto Antonio Martino (Centrodestra).
Scrutinate 348 sezioni su 348.
CANDIDATO/LISTE VOTI %
—————————————————————-
MARTINO ANTONIO 60.650 42,5
– LEGA 24.776 18,0
– FORZA ITALIA 23.705 17,2
– FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 8.357 6,1
– NOI CON L’ITALIA – UDC 2.630 1,9
FEDELE GIORGIO 47.118 33,0
– MOVIMENTO 5 STELLE 44.640 32,5
PANEI LORENZA 25.420 17,8
– PARTITO DEMOCRATICO 18.243 13,3
– +EUROPA 4.739 3,4
– ITALIA EUROPA INSIEME 853 0,6
– CIVICA POPOLARE LORENZIN 642 0,5
FABIANI LUIGI 3.950 2,8
– LIBERI E UGUALI 3.617 2,6
PAGLIARICCIO CLAUDIA 1.835 1,3
– CASAPOUND ITALIA 1.703 1,2
TETTAMANTI ALESSANDRO 1.815 1,3
– POTERE AL POPOLO! 1.686 1,2
ZENOBI MARIATERESA 700 0,5
– PARTITO COMUNISTA 663 0,5
VENDITTI PASQUALE 622 0,4
– ITALIA AGLI ITALIANI 594 0,4
REGINELLI ANDREA 326 0,2
– IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 308 0,2
PRIANTE ALESSANDRA 275 0,2
– 10 VOLTE MEGLIO 243 0,2
GIANCATERINO ENEA 122 0,1
– PARTITO VALORE UMANO 102 0,1