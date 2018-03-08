Abruzzo 02, collegio 2: risultati definitivi uninominale Camera. Antonio Zennaro eletto
Pubblicato il 8 marzo 2018 13:47 | Ultimo aggiornamento: 8 marzo 2018 13:47
L’AQUILA – Elezioni 2018, i risultati definitivi del collegio 2 Abruzzo 02 all’uninominale della Camera. Ha vinto Antonio Zennaro (M5s).
Scrutinate 373 sezioni su 373.
CANDIDATO/LISTE VOTI %
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ZENNARO ANTONIO 72.070 40,6
– MOVIMENTO 5 STELLE 68.990 40,6
RASICCI LUCREZIA 60.500 34,1
– LEGA 24.215 14,2
– FORZA ITALIA 21.306 12,5
– FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 8.273 4,9
– NOI CON L’ITALIA – UDC 5.779 3,4
MARIANI SANDRO 32.847 18,5
– PARTITO DEMOCRATICO 25.133 14,8
– +EUROPA 2.120 1,2
– CIVICA POPOLARE LORENZIN 2.116 1,2
– ITALIA EUROPA INSIEME 661 0,4
ALESSIANI STEFANO 4.426 2,5
– LIBERI E UGUALI 4.127 2,4
DEGNITTI ROBERTO 1.908 1,1
– POTERE AL POPOLO! 1.776 1,0
LUPI FEDERICA 1.672 0,9
– IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 1.601 0,9
MONARDI ROBERTO 1.523 0,8
– CASAPOUND ITALIA 1.444 0,8
ROSCIOLI LUCIANA 1.255 0,7
– PARTITO COMUNISTA 1.189 0,7
GUALINI SABRINA 758 0,4
– ITALIA AGLI ITALIANI 740 0,4
D’ADDAZIO DOMENICO 380 0,2
– PARTITO VALORE UMANO 358 0,2
DI DOMIZIO DANILO 239 0,1
– 10 VOLTE MEGLIO 220 0,1