ROMA – Anche in questa attesa tornata elettorale la quota “televisiva” di aspiranti deputati e senatori è ben nutrita: ex tronisti (i corteggiati nella trasmissione di Maria de Filippi, Uomini e donne), ex concorrenti di Grande Fratello, quasi Miss Italia, e poi sportivi di oggi e di ieri, dirigenti di calcio, vip e semi-vip.

Le miss. Annaelsa Tartaglione, 28 anni, ex concorrente di Miss Italia 2007, fa politica attiva per Forza Italia da ormai dieci anni: coordinatrice del partito in Molise correrà a Isernia. Anche Matilde Siracusano corre per Forza Italia, anche lei partecipò a Miss Italia 2005, la politica nel sangue: è nipote dell’ex ministro di Berlusconi Antonio Martino, correrà come candidata capolista nel collegio 2 della Sicilia occidentale.

Dal trono al seggio? L’ex tronista di Uomini e Donne Ylenia Citino, già candidata alle Europee del 2015, dovrebbe correre per Forza Italia non più nella sua Sicilia (ci sono state contestazioni preventive nei club azzurri) ma in Lombardia.

Dal Grande Fratello a Renzi. Anche il Pd non rinuncia al fascino di un ex concorrente del Grande Fratello 10: Mattia Mor, oggi manager e imprenditore, è candidato nel collegio Milano 3 alla Camera.

Da Zelig a Grillo. Per i grillini si candideranno anche attori come il napoletano Nicola Acunzo e il comico, ex Zelig, Paolo Maria Veronica.

Sportivi: dirigenti, ex campioni, paralimpici. L’ex ad del Milan Adriano Galliani e l’attuale presidente della Lazio Claudio Lotito si erano già presi la scena: correranno, l’uno in un collegio sicuro in Lombardia, l’altro sarà in lista, al secondo posto, nel collegio plurinominale Caserta Avellino Benevento. L’atleta paralimpica Giusy Versace è stata confermata come capolista per Forza Italia nel plurinominale alla Camera a Varese.

Beppe Incocciati, ex fantasista del Milan pre-olandesi e del Napoli, ed amico personale di Maradona, sarà ultimo del listino bloccato nel collegio plurinominale Lazio 3 del Senato. I Cinque Stelle hanno arruolato invece Domenico Fioravanti, campione olimpico di nuoto a Sidney, Felice Mariani, bronzo olimpico di judo, Salvatore Caiata, presidente del Potenza Calcio.

L’avvocato di Nonna Peppina per Liberi e Uguali. LeU ha candidato nel collegio uninominale del Senato di Ancona Bruno Pettinari, legale della famiglia di nonna Peppina, Maria Giuseppa Fattori, la 95enne di San Martino di Fiastra, l’anziana che non voleva lasciare la sua casa ed assurta a simbolo delle popolazioni terremotate.