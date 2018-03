ROMA – Elezioni 2018, e adesso? Appuntamenti e date, cosa succederà da qui ad aprile. I nuovi parlamentari appena eletti possono registrarsi nella loro Camera di appartenenza a partire dall’8-9 marzo. Il 23 marzo, un venerdì, si apre “la rumba”. Infatti, le nuove Camere sono già state convocate – lo ha deciso sempre lo stesso Capo dello Stato all’atto dello scioglimento ufficiale delle Camere che era stato decretato il 27 dicembre 2017 – per i loro primi atti. Atti non di scarso rilievo. Il primo è nominare non i due presidenti delle Camere ma i due presidenti della Giunta per le Elezioni (che, solo al Senato, si somma con quella del giudizio sulle Immunità e le Decadenze dei senatori) che devono proclamare, in modo ufficiale, i rispettivi eletti. Per prassi, di solito, questa carica viene affidata a un esponente dell’opposizione. Già, ma chi rappresenterà, nelle nuove Camere, l’opposizione?

Qualche nome in più arriverà, invece, dall’elezione dei due nuovi presidenti di Camera e Senato il cui iter, realisticamente, inizierà il 24 marzo. Ma anche qui c’è una differenza non da poco. Infatti, al Senato, dopo le prime tre votazioni, per le quali serve la maggioranza assoluta dei componenti dell’assemblea (161 voti su 312 membri, contando anche i sei senatori a vita, oltre ai 315 senatori eletti), si passa, dalla IV votazione in poi, al ballottaggio tra i due candidati più votati e, in caso di parità, passa il senatore più anziano (nel 1994 così Carlo Scognamiglio vinse su Spadolini). Alla Camera dei Deputati, dopo la maggioranza dei due terzi richiesta nei primi tre scrutini, dal IV scrutinio in poi serve la maggioranza assoluta dei membri dell’assemblea (316 su 630 deputati), ma se non si trova si va avanti a votare “a oltranza”, così dice il Regolamento.

