ROMA – Guido Crosetto è ospite a Omnibus, su La7. Il candidato di Fratelli d’Italia si confronta con Paola Carofalo, candidata del movimento di sinistra Potere al Popolo.

Si parla di scuola e riforme e gli animi ad un certo punto si scaldano. Crosetto scopre che la Carofalo è un’insegnante. Non essendo d’accordo su nessun tema della Carofalo (ius soli, abolizione Buona Scuola, adozione coppie gay e single); Crosetto risponde così: “Lei insegna? Ecco perché la scuola non funziona” (clicca qui per vedere il video de La7).