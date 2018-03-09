Lazio 1-01, collegio 3: risultati definitivi uninominale Camera. Annagrazia Calabria eletta
Pubblicato il 9 marzo 2018 13:53 | Ultimo aggiornamento: 9 marzo 2018 13:53
ROMA – Elezioni 2018, i risultati definitivi del collegio 3 Lazio 1-01 all’uninominale della Camera. Ha vinto Annagrazia Calabria (Centrodestra).
Scrutinate 281 sezioni su 281.
CANDIDATO/LISTE VOTI %
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CALABRIA ANNAGRAZIA 54.612 34,2
– FORZA ITALIA 19.020 12,3
– LEGA 18.228 11,8
– FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 15.605 10,1
– NOI CON L’ITALIA – UDC 911 0,6
DE ANGELIS RICCARDO 50.177 31,4
– MOVIMENTO 5 STELLE 47.353 30,7
BONACCORSI LORENZA 40.525 25,4
– PARTITO DEMOCRATICO 31.874 20,7
– +EUROPA 6.318 4,1
– ITALIA EUROPA INSIEME 662 0,4
– CIVICA POPOLARE LORENZIN 660 0,4
D’ATTORRE ALFREDO 6.201 3,9
– LIBERI E UGUALI 5.808 3,8
ALTARELLI CLAUDIA 2.801 1,8
– CASAPOUND ITALIA 2.658 1,7
SEMINATORE GAETANO 2.545 1,6
– POTERE AL POPOLO! 2.405 1,6
CHIALASTRI MAURO 898 0,6
– IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 844 0,5
TORRACO RAFFAELLA MATTIA 835 0,5
– PARTITO COMUNISTA 791 0,5
FIGLIA DANIELE 431 0,3
– ITALIA AGLI ITALIANI 407 0,3
CITO FILOMARINO DI ROCCA D’ASPRO BEATRICE
ADELAIDE GUATIMOLA 377 0,2
– 10 VOLTE MEGLIO 354 0,2
IEMMA SILVANA 149 0,1
– PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA 139 0,1
PELLICCIONI RICCARDO 140 0,1
– LISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE 132 0,1
CANCI CARLOTTA 105 0,1
– BLOCCO NAZIONALE PER LE LIBERTA’ 94 0,1