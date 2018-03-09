Lazio 1-03, collegio 12: risultati definitivi uninominale Camera. Sebastiano Cubeddu eletto
Pubblicato il 9 marzo 2018 13:22 | Ultimo aggiornamento: 9 marzo 2018 13:22
ROMA – Elezioni 2018, i risultati definitivi del collegio 12 Lazio 1-03 all’uninominale del Senato. Ha vinto Sebastiano Cubeddu (M5s).
Scrutinate 259 sezioni su 259.
CANDIDATO/LISTE VOTI %
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CUBEDDU SEBASTIANO 55.360 37,0
– MOVIMENTO 5 STELLE 51.612 36,5
SALTAMARTINI BARBARA 55.341 37,0
– LEGA 21.453 15,2
– FORZA ITALIA 18.738 13,2
– FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 12.026 8,5
– NOI CON L’ITALIA – UDC 995 0,7
CERRONI ALDO 27.805 18,6
– PARTITO DEMOCRATICO 22.985 16,2
– +EUROPA 2.149 1,5
– ITALIA EUROPA INSIEME 679 0,5
– CIVICA POPOLARE LORENZIN 304 0,2
STURBA MARIANNA 4.096 2,7
– LIBERI E UGUALI 3.803 2,7
RAPINI FEDERICO 2.999 2,0
– CASAPOUND ITALIA 2.833 2,0
VOLANTE MASSIMO 1.741 1,2
– POTERE AL POPOLO! 1.613 1,1
SIMEI VANESSA 804 0,5
– PARTITO COMUNISTA 756 0,5
DA POZZO ADRIANO 662 0,4
– ITALIA AGLI ITALIANI 633 0,4
PROIETTI MASSIMO 648 0,4
– IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 597 0,4
SABELLI SARA 166 0,1
– PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA 155 0,1
LAUGENI GIORGIO 100 0,1
– BLOCCO NAZIONALE PER LE LIBERTA’ 94 0,1