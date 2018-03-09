Lazio 1-03, collegio 7: risultati definitivi uninominale Camera. Marco Bella eletto
Pubblicato il 9 marzo 2018 13:44 | Ultimo aggiornamento: 9 marzo 2018 13:44
ROMA – Elezioni 2018, i risultati definitivi del collegio 7 Lazio 1-03 all’uninominale della Camera. Ha vinto Marco Bella (M5s).
Scrutinate 257 sezioni su 257.
CANDIDATO/LISTE VOTI %
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BELLA MARCO 63.731 40,1
– MOVIMENTO 5 STELLE 60.694 39,5
VACCARO GUGLIELMO 49.978 31,5
– LEGA 18.336 11,9
– FORZA ITALIA 16.740 10,9
– FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 13.101 8,5
– NOI CON L’ITALIA – UDC 1.008 0,6
DI LIEGRO LUIGINA DETTA GINA 32.506 20,5
– PARTITO DEMOCRATICO 26.087 17,0
– +EUROPA 4.383 2,8
– ITALIA EUROPA INSIEME 799 0,5
– CIVICA POPOLARE LORENZIN 507 0,3
DI LISA GIUSEPPE ANTONINO DETTO ANTONIO 5.654 3,6
– LIBERI E UGUALI 5.415 3,5
LONGO LOREDANA 2.358 1,5
– POTERE AL POPOLO! 2.266 1,5
PIZZIRUSSO CARMEN 2.145 1,4
– CASAPOUND ITALIA 2.067 1,3
TORRIERO FABIO 974 0,6
– IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 915 0,6
ANGELINI MARIA CELINA 722 0,4
– PARTITO COMUNISTA 687 0,4
RAMAGLIONI MICHELA 515 0,3
– ITALIA AGLI ITALIANI 489 0,3
ARGENIO DANIELE 131 0,1
– PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA 121 0,1
FERRARI GIOVANNA 77 0,0
– BLOCCO NAZIONALE PER LE LIBERTA’ 71 0,0