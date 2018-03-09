Lazio 1, collegio 3: risultati definitivi uninominale Senato. Paola Binetti eletta
Pubblicato il 9 marzo 2018 14:05 | Ultimo aggiornamento: 9 marzo 2018 14:05
ROMA – Elezioni 2018, i risultati definitivi del collegio 3 Lazio 1 all’uninominale del Senato. Ha vinto Paola Binetti (Centrodestra).
Scrutinate 622 sezioni su 622.
CANDIDATO/LISTE VOTI %
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BINETTI PAOLA 93.776 30,4
– LEGA 32.916 11,0
– FORZA ITALIA 31.472 10,6
– FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 25.743 8,6
– NOI CON L’ITALIA – UDC 1.871 0,6
VAGLIO MAURO 93.095 30,2
– MOVIMENTO 5 STELLE 88.364 29,6
MATURANI GIUSEPPINA DETTA PINA 89.101 28,9
– PARTITO DEMOCRATICO 68.692 23,0
– +EUROPA 15.554 5,2
– ITALIA EUROPA INSIEME 1.716 0,6
– CIVICA POPOLARE LORENZIN 1.354 0,4
CIANCIO ANTONIO DETTO ANTONELLO 15.765 5,1
– LIBERI E UGUALI 15.031 5,0
LONGO LAURA 6.235 2,0
– POTERE AL POPOLO! 5.905 2,0
PETRUCCI FEDERICA MARIA 3.736 1,2
– CASAPOUND ITALIA 3.549 1,2
MASTROBUONO GUIDO 1.915 0,6
– IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 1.819 0,6
RAGGI ILARIA 1.832 0,6
– PARTITO COMUNISTA 1.699 0,6
MOSCA MASSIMO 997 0,3
– ITALIA AGLI ITALIANI 959 0,3
BERNARDINI GERMANO 640 0,2
– DEMOCRAZIA CRISTIANA 611 0,2
RENDA JACOPO ESTEVAN 355 0,1
– PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA 330 0,1
SCORZONI ROBERTO 352 0,1
– LISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE 320 0,1
POLINI MICHELE 195 0,1
– PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA 186 0,1