Lazio 2-01, collegio 1: risultati definitivi uninominale Camera. Mauro Rotelli eletto
Pubblicato il 9 marzo 2018 12:33 | Ultimo aggiornamento: 9 marzo 2018 12:33
ROMA – Elezioni 2018, i risultati definitivi del collegio 1 Lazio 2-01 all’uninominale della Camera. Ha vinto Mauro Rotelli (Centrodestra).
Scrutinate 269 sezioni su 269.
CANDIDATO/LISTE VOTI %
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ROTELLI MAURO 65.443 40,1
– LEGA 29.207 18,5
– FORZA ITALIA 20.908 13,2
– FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 12.583 8,0
– NOI CON L’ITALIA – UDC 1.587 1,0
GALEANI ELISA 53.222 32,6
– MOVIMENTO 5 STELLE 51.174 32,4
FIORONI GIUSEPPE 31.950 19,6
– PARTITO DEMOCRATICO 26.159 16,5
– +EUROPA 2.607 1,6
– CIVICA POPOLARE LORENZIN 706 0,4
– ITALIA EUROPA INSIEME 597 0,4
CIUCCIARELLI UMBERTO 4.391 2,7
– CASAPOUND ITALIA 4.177 2,6
BERLENGHINI PATRIZIA 3.879 2,4
– LIBERI E UGUALI 3.697 2,3
LEONI ROBERTA 2.087 1,3
– POTERE AL POPOLO! 1.977 1,2
RECCHIONI MASSIMO 1.101 0,7
– PARTITO COMUNISTA 1.051 0,7
PIANESELLI GUIDO 815 0,5
– IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 768 0,5
RICCA VALERIA 185 0,1
– PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA 170 0,1
DIOTALLEVI ALESSANDRO 138 0,1
– LISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE 126 0,1
0
– ITALIA AGLI ITALIANI 594 0,4