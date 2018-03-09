Lazio 2-02, collegio 4: risultati definitivi uninominale Camera. Francesco Zicchieri eletto
Pubblicato il 9 marzo 2018 12:14 | Ultimo aggiornamento: 9 marzo 2018 12:14
ROMA – Elezioni 2018, i risultati definitivi del collegio 4 Lazio 2-02 all’uninominale della Camera. Ha vinto Francesco Zicchieri (Centrodestra).
Scrutinate 239 sezioni su 239.
CANDIDATO/LISTE VOTI %
—————————————————————-
ZICCHIERI FRANCESCO 60.096 41,0
– FORZA ITALIA 25.062 17,5
– LEGA 24.927 17,4
– FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 7.692 5,4
– NOI CON L’ITALIA – UDC 1.791 1,2
NALLI RAFFAELE 52.281 35,7
– MOVIMENTO 5 STELLE 50.707 35,4
CERQUOZZI FRANCESCA 25.104 17,1
– PARTITO DEMOCRATICO 20.659 14,4
– +EUROPA 1.695 1,2
– ITALIA EUROPA INSIEME 1.099 0,8
– CIVICA POPOLARE LORENZIN 1.044 0,7
MADDALENA MARCO 3.991 2,7
– LIBERI E UGUALI 3.667 2,6
INCITTI FERNANDO 2.086 1,4
– CASAPOUND ITALIA 2.004 1,4
CORSETTI CARLA 926 0,6
– POTERE AL POPOLO! 876 0,6
SPAZIANI ROBERTO 834 0,6
– PARTITO COMUNISTA 785 0,5
BIANCHI SONIA 461 0,3
– ITALIA AGLI ITALIANI 447 0,3
GIONCHETTI PAOLO 419 0,3
– IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 398 0,3
FRAVETO ARDUINO 133 0,1
– PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA 127 0,1
PUTZU ANNA RITA 81 0,0
– LISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE 75 0,0