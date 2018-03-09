Lazio 2-02, collegio 6: risultati definitivi uninominale Camera. Paolo Barelli eletto
Pubblicato il 9 marzo 2018 12:24 | Ultimo aggiornamento: 9 marzo 2018 12:24
ROMA – Elezioni 2018, i risultati definitivi del collegio 6 Lazio 2-02 all’uninominale della Camera. Ha vinto Paolo Barelli (Centrodestra).
Scrutinate 238 sezioni su 238.
CANDIDATO/LISTE VOTI %
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BARELLI PAOLO 65.113 46,6
– FORZA ITALIA 32.823 24,0
– LEGA 20.943 15,3
– FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 8.918 6,5
– NOI CON L’ITALIA – UDC 1.652 1,2
TRANO RAFFAELE 46.470 33,3
– MOVIMENTO 5 STELLE 45.079 33,0
PAPARELLO MARIA CIVITA 19.983 14,3
– PARTITO DEMOCRATICO 16.868 12,4
– +EUROPA 1.792 1,3
– CIVICA POPOLARE LORENZIN 372 0,3
– ITALIA EUROPA INSIEME 370 0,3
MANZO MARIA RITA 3.232 2,3
– LIBERI E UGUALI 3.069 2,2
PECCHIA MAURO 1.731 1,2
– CASAPOUND ITALIA 1.661 1,2
ROSATO ANTONIO 1.116 0,8
– POTERE AL POPOLO! 1.069 0,8
CROCCO BENEDETTO 738 0,5
– PARTITO COMUNISTA 702 0,5
MATERA STEFANO 631 0,4
– ITALIA AGLI ITALIANI 606 0,4
DE NICOLAIS D’AFFLITTO GIULIO 449 0,3
– IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 429 0,3
PIEROSARA ALESSANDRA 115 0,1
– PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA 101 0,1
PRIMIANI MICHELE 107 0,1
– LISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE 103 0,1