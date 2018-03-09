Lazio 3, collegio 10: risultati definitivi uninominale Senato. Antonio Saccone eletto
Pubblicato il 9 marzo 2018 13:36 | Ultimo aggiornamento: 9 marzo 2018 13:36
ROMA – Elezioni 2018, i risultati definitivi del collegio 10 Lazio 3 all’uninominale del Senato. Ha vinto Antonio Saccone (Centrodestra).
Scrutinate 471 sezioni su 471.
CANDIDATO/LISTE VOTI %
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SACCONE ANTONIO 111.914 37,8
– LEGA 43.745 15,5
– FORZA ITALIA 43.168 15,3
– FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 19.273 6,8
– NOI CON L’ITALIA – UDC 1.918 0,7
FATTORI ELENA 104.003 35,2
– MOVIMENTO 5 STELLE 97.614 34,7
PARENTE ANNAMARIA 57.467 19,4
– PARTITO DEMOCRATICO 48.137 17,1
– +EUROPA 4.759 1,7
– ITALIA EUROPA INSIEME 1.181 0,4
– CIVICA POPOLARE LORENZIN 868 0,3
BRIENZA LUCA 8.357 2,8
– LIBERI E UGUALI 7.844 2,8
BAIETTI LUCIANO 4.729 1,6
– CASAPOUND ITALIA 4.435 1,6
VENDITTI ALESSANDRA 3.432 1,2
– POTERE AL POPOLO! 3.198 1,1
BALLANTI DANILO 1.767 0,6
– PARTITO COMUNISTA 1.623 0,6
FRUSONE LIVIO 1.381 0,5
– ITALIA AGLI ITALIANI 1.306 0,5
SALCITO GABRIELLA 1.368 0,5
– IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 1.271 0,4
MAGI GABRIELLA 500 0,2
– DEMOCRAZIA CRISTIANA 477 0,2
TASCIOTTI UMBERTA 315 0,1
– PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA 284 0,1
FIAMMERI FIAMMETTA 279 0,1
– PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA 259 0,1
VILLA MARCO 157 0,0
– LISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE 143 0,0