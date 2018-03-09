Lazio 3, collegio 9: risultati definitivi uninominale Senato. Claudio Fazzone eletto
Pubblicato il 9 marzo 2018 13:15 | Ultimo aggiornamento: 9 marzo 2018 13:15
ROMA – Elezioni 2018, i risultati definitivi del collegio 9 Lazio 3 all’uninominale del Senato. Ha vinto Claudio Fazzone (Centrodestra).
Scrutinate 508 sezioni su 508.
CANDIDATO/LISTE VOTI %
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FAZZONE CLAUDIO 124.123 43,6
– FORZA ITALIA 56.033 20,1
– LEGA 45.075 16,2
– FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 18.174 6,5
– NOI CON L’ITALIA – UDC 3.546 1,3
CALABRESE ROSARIO 97.370 34,2
– MOVIMENTO 5 STELLE 94.990 34,0
MOSCARDELLI CLAUDIO 42.953 15,1
– PARTITO DEMOCRATICO 37.012 13,3
– +EUROPA 3.232 1,2
– ITALIA EUROPA INSIEME 872 0,3
– CIVICA POPOLARE LORENZIN 750 0,3
CAMPOLI RENATO 7.681 2,7
– LIBERI E UGUALI 7.381 2,6
SAVASTANO MARCO 4.668 1,6
– CASAPOUND ITALIA 4.574 1,6
NECCI GIUSEPPINA 2.303 0,8
– POTERE AL POPOLO! 2.232 0,8
ROVERE CHIARA 1.620 0,6
– ITALIA AGLI ITALIANI 1.584 0,6
MUZZI SONIA 1.294 0,4
– PARTITO COMUNISTA 1.259 0,4
DE STEFANO LEONARDO CIRO 1.049 0,4
– IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 1.017 0,4
ANDREOZZI NICOLETTA 586 0,2
– DEMOCRAZIA CRISTIANA 569 0,2
GHEZZI GIOVANNA 288 0,1
– PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA 280 0,1
PROVVIDERA LUCA 210 0,1
– LISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE 194 0,1
DINI LEONARDO 195 0,1
– PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA 191 0,1