Lombardia 1-02, collegio 9: risultati definitivi uninominale Camera. Guido Della Frera eletto
Pubblicato il 6 marzo 2018 12:10 | Ultimo aggiornamento: 6 marzo 2018 12:10
MILANO – Elezioni 2018, i risultati definitivi del collegio 9 Lombardia 1-02 all’uninominale della Camera. Ha vinto Guido Della Frera (centrodestra).
Scrutinate 209 sezioni su 209.
CANDIDATO/LISTE VOTI %
—————————————————————-
DELLA FRERA GUIDO 45.319 37,8
– LEGA 22.389 19,3
– FORZA ITALIA 16.280 14,0
– FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 4.290 3,7
– NOI CON L’ITALIA – UDC 1.332 1,1
VALMAGGI SARA 36.176 30,1
– PARTITO DEMOCRATICO 28.490 24,6
– +EUROPA 5.103 4,4
– ITALIA EUROPA INSIEME 806 0,7
– CIVICA POPOLARE LORENZIN 429 0,4
BUFFAGNI STEFANO 28.933 24,1
– MOVIMENTO 5 STELLE 27.766 24,0
FARINA DANIELE 5.637 4,7
– LIBERI E UGUALI 5.316 4,6
BARBANTI ALESSANDRA 1.602 1,3
– POTERE AL POPOLO! 1.524 1,3
CARRIERO GIACINTO VITO 1.052 0,9
– CASAPOUND ITALIA 1.008 0,9
AGRIMI MARIA ROSARIA 483 0,4
– IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 457 0,4
BELLOTTI CLAUDIO 367 0,3
– PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA 343 0,3
RIZZO MARCO 316 0,3
– 10 VOLTE MEGLIO 271 0,2
ARIGO’ ALESSIA 120 0,1
– PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA 113 0,1