Lombardia 1-03, collegio 1: risultati definitivi uninominale Camera. Mattia Mor eletto
Pubblicato il 6 marzo 2018 11:52 | Ultimo aggiornamento: 6 marzo 2018 11:52
MILANO – Elezioni 2018, i risultati definitivi del collegio 1 Lombardia 1-03 all’uninominale della Camera. Ha vinto Mattia Mor (centrosinistra).
Scrutinate 225 sezioni su 225.
CANDIDATO/LISTE VOTI %
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MOR MATTIA 47.485 40,1
– PARTITO DEMOCRATICO 32.828 29,0
– +EUROPA 10.971 9,7
– ITALIA EUROPA INSIEME 1.032 0,9
– CIVICA POPOLARE LORENZIN 553 0,5
MORELLI ALESSANDRO 44.327 37,5
– FORZA ITALIA 18.731 16,5
– LEGA 17.796 15,7
– FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 5.327 4,7
– NOI CON L’ITALIA – UDC 1.175 1,0
DI STEFANO MANLIO 17.649 14,9
– MOVIMENTO 5 STELLE 16.697 14,7
BESOSTRI FELICE CARLO 4.873 4,1
– LIBERI E UGUALI 4.516 4,0
BOCCIARDI SARAH 1.465 1,2
– POTERE AL POPOLO! 1.348 1,2
DE ROSA ANGELA 775 0,6
– CASAPOUND ITALIA 729 0,6
RIPANDELLI ADRIANA 540 0,4
– 10 VOLTE MEGLIO 481 0,4
FALAMACKI BABACK 410 0,3
– IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 379 0,3
D’ORIA LUCIANO 395 0,3
– ITALIA AGLI ITALIANI 367 0,3
INTERLANDI VALERIO 256 0,2
– PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA 232 0,2
RACHTIAN SOFIA 148 0,1
– PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA 134 0,1