Lombardia 1-03, collegio 14: risultati definitivi uninominale Camera. Federica Zanella eletta
Pubblicato il 6 marzo 2018 12:05 | Ultimo aggiornamento: 6 marzo 2018 12:05
MILANO – Elezioni 2018, i risultati definitivi del collegio 14 Lombardia 1-03 all’uninominale della Camera. Ha vinto Federica Zanella (centrodestra).
Scrutinate 235 sezioni su 235.
CANDIDATO/LISTE VOTI %
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ZANELLA FEDERICA 49.127 38,9
– LEGA 23.286 19,2
– FORZA ITALIA 17.826 14,7
– FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 5.045 4,2
– NOI CON L’ITALIA – UDC 1.779 1,5
COVA PAOLO 39.500 31,3
– PARTITO DEMOCRATICO 30.200 24,9
– +EUROPA 6.555 5,4
– ITALIA EUROPA INSIEME 805 0,7
– CIVICA POPOLARE LORENZIN 510 0,4
CARINELLI PAOLA 27.701 22,0
– MOVIMENTO 5 STELLE 26.225 21,6
ZACCARIA DORIS 5.581 4,4
– LIBERI E UGUALI 5.218 4,3
DELL’ANGELO ROMOLO 1.880 1,5
– POTERE AL POPOLO! 1.761 1,4
FOGLIA MAURO 906 0,7
– CASAPOUND ITALIA 863 0,7
MENEGHETTI MATTIA CARLO 634 0,5
– ITALIA AGLI ITALIANI 596 0,5
NANNINI MARCO FABIO 366 0,3
– 10 VOLTE MEGLIO 319 0,3
GIARDIELLO ALESSANDRO 356 0,3
– PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA 330 0,3
CIMINELLI CARMELA 129 0,1
– PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA 114 0,1