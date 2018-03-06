Lombardia 1-03, collegio 8: risultati definitivi uninominale Camera. Igor Iezzi eletto
Pubblicato il 6 marzo 2018 11:48 | Ultimo aggiornamento: 6 marzo 2018 11:48
MILANO – Elezioni 2018, i risultati definitivi del collegio 8 Lombardia 1-03 all’uninominale della Camera. Ha vinto Igor Giancarlo Iezzi (centrodestra).
Scrutinate 221 sezioni su 221.
CANDIDATO/LISTE VOTI %
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IEZZI IGOR GIANCARLO 45.729 39,2
– LEGA 23.191 20,5
– FORZA ITALIA 15.884 14,0
– FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 4.606 4,1
– NOI CON L’ITALIA – UDC 1.127 1,0
DE BIASI EMILIA GRAZIA 33.468 28,7
– PARTITO DEMOCRATICO 26.327 23,3
– +EUROPA 4.888 4,3
– ITALIA EUROPA INSIEME 763 0,7
– CIVICA POPOLARE LORENZIN 382 0,3
APOSTOLO DIEGO 28.076 24,1
– MOVIMENTO 5 STELLE 27.060 23,9
LUZZI VALERIA GIUSEPPINA 5.072 4,3
– LIBERI E UGUALI 4.788 4,2
NICOLA GIANFRANCO 1.509 1,3
– POTERE AL POPOLO! 1.421 1,2
CLEMENTE MARCO 984 0,8
– CASAPOUND ITALIA 937 0,8
SANA SIMONA 547 0,5
– ITALIA AGLI ITALIANI 525 0,5
MAROZZI PAOLA CHIARA 516 0,4
– IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 478 0,4
CAPODICASA SERENA 341 0,3
– PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA 321 0,3
COLONNA ALESSANDRA 287 0,2
– 10 VOLTE MEGLIO 264 0,2
NICODEMO ENRICO 100 0,1
– PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA 89 0,1