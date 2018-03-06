Lombardia 2-01, collegio 3: risultati definitivi uninominale Camera. Matteo Luigi Bianchi eletto
Pubblicato il 6 marzo 2018 11:09 | Ultimo aggiornamento: 6 marzo 2018 11:11
MILANO – Elezioni 2018, i risultati definitivi del collegio 3 Lombardia 2-01 all’uninominale della Camera. Ha vinto Matteo Luigi Bianchi (centrodestra).
Scrutinate 275 sezioni su 275.
CANDIDATO/LISTE VOTI %
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BIANCHI MATTEO LUIGI 89.423 49,3
– LEGA 55.640 31,6
– FORZA ITALIA 23.480 13,3
– FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 6.565 3,7
– NOI CON L’ITALIA – UDC 1.945 1,1
VIOLA ALESSANDRA GIUSEPPINA 41.971 23,1
– MOVIMENTO 5 STELLE 40.222 22,8
FOLINO ROSALBA 39.430 21,7
– PARTITO DEMOCRATICO 32.503 18,4
– +EUROPA 4.676 2,6
– ITALIA EUROPA INSIEME 639 0,4
– CIVICA POPOLARE LORENZIN 582 0,3
COLOMBO CINZIA 3.995 2,2
– LIBERI E UGUALI 3.743 2,1
CARTA ROSSANA 2.095 1,2
– CASAPOUND ITALIA 1.991 1,1
CADENAZZI ELENA 1.466 0,8
– IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 1.408 0,8
CASTIGLIONI MARILINA LUCIA 937 0,5
– POTERE AL POPOLO! 889 0,5
MACCHI ALICE 686 0,4
– GRANDE NORD 630 0,4
ASPESI LAURA 410 0,2
– 10 VOLTE MEGLIO 367 0,2
SCOPELLITI ANNA MARIA 388 0,2
– PARTITO VALORE UMANO 354 0,2
SEMILIA ALAN 378 0,2
– PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA 355 0,2
DE NICOLA ALTEA 141 0,1
– BLOCCO NAZIONALE PER LE LIBERTA’ 135 0,1
TOGNIN DEBORAH 118 0,1
– PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA 108 0,1