Lombardia 2-01, collegio 4: risultati definitivi uninominale Camera. Leonardo Tarantino eletto
Pubblicato il 6 marzo 2018 11:20 | Ultimo aggiornamento: 6 marzo 2018 11:20
MILANO – Elezioni 2018, i risultati definitivi del collegio 4 Lombardia 2-01 all’uninominale della Camera. Ha vinto Leonardo Tarantino (centrodestra).
Scrutinate 276 sezioni su 276.
CANDIDATO/LISTE VOTI %
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TARANTINO LEONARDO 85.659 47,7
– LEGA 50.003 28,7
– FORZA ITALIA 25.588 14,7
– FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 6.842 3,9
– NOI CON L’ITALIA – UDC 1.734 1,0
GLIERA MONICA 42.728 23,8
– MOVIMENTO 5 STELLE 40.583 23,3
MARIANI VALERIO 40.569 22,6
– PARTITO DEMOCRATICO 33.164 19,0
– +EUROPA 4.913 2,8
– ITALIA EUROPA INSIEME 778 0,4
– CIVICA POPOLARE LORENZIN 559 0,3
SIMONELLI FEDERICO 4.313 2,4
– LIBERI E UGUALI 4.035 2,3
PALERMO FEDERICO 1.989 1,1
– CASAPOUND ITALIA 1.886 1,1
LEVA ANTONIO 1.203 0,7
– IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 1.136 0,6
NEGRI MAURO 1.048 0,6
– POTERE AL POPOLO! 982 0,6
SOMMARUGA MATTEO 799 0,4
– GRANDE NORD 748 0,4
DEL NONNO RICCARDO 422 0,2
– 10 VOLTE MEGLIO 386 0,2
SOIN BRUNA LUIGIA 365 0,2
– PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA 343 0,2
BECKER SILVANA GERDA DOROTHEA 226 0,1
– PARTITO VALORE UMANO 208 0,1
CARELLA MANUELA 126 0,1
– PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA 116 0,1
SHALBY SARA 103 0,0
– BLOCCO NAZIONALE PER LE LIBERTA’ 97 0,0