ROMA – “Mi dispiace per Lotito che per qualche decina di voti non ce l’ha fatta. Gli ho detto che dovrebbe fare ricorso perché alcuni presidenti di seggio non sono stati favorevoli con noi di Forza Italia”. Lo ha detto il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, nel corso di una conferenza stampa insieme alla moglie Sandra Lonardo, eletta senatrice nel proporzionale in Forza Italia.

Chissà se il presidente della Lazio Lotito seguirà il consiglio di Mastella: era stato inserito subito dopo la Lonardo nel listino bloccato del collegio proporzionale Avellino-Benevento-Terra di Lavoro. Una delusione. E’ andata meglio a due suoi compagni di viaggio “sportivi”, intendendo Adriano Galliani e Cosimo Sibilia, come Lotito tre potenti del mondo del calcio “scesi in campo”, per dirla alla Berlusconi, con Forza Italia.

L’ex ad del Milan, Adriano Galliani, ottiene il seggio in Senato grazie alle liste plurinominali in Lombardia. Cosimo Sibilia, è il primo eletto di FI alla Camera nel collegio plurinominale Campania 2 – 01, che comprende Avellino, Benevento e Caserta: forse il meno conosciuto mediaticamente, ex presidente della Lega nazionale dilettanti e già organico a Forza Italia di cui è senatore e coordinatore provinciale ad Avellino.