ANCONA – Elezioni 2018, i risultati definitivi del collegio 2 Marche 01 all’uninominale del Senato. Ha vinto Mauro Coltorti (M5s).

Coltorti, geologo affermato e docente all’Università di Siena, è stato indicato da Luigi Di Maio come possibile ministro alle Infrastrutture di un governo 5 Stelle. Con il sindaco leghista del Comune terremotato di Visso, Giuliano Pazzaglini, è stato un duello fino all’ultimo voto.

Pazzaglini, diventato portavoce della protesta delle popolazioni del sisma di fronte alle lentezze nella consegna delle casette e dei tempi della ricostruzione, è stato in testa per buona parte dello scrutinio, ma non ce l’ha fatta.

Coltorti ha vinto 93.606 voti (33,07%) contro i 93.332 (32,97%) di Pazzaglini.

Scrutinate 534 sezioni su 534.

CANDIDATO/LISTE VOTI %

COLTORTI MAURO 93.606 33,1

– MOVIMENTO 5 STELLE 88.179 32,6

PAZZAGLINI GIULIANO 93.332 33,0

– LEGA 50.293 18,6

– FORZA ITALIA 24.811 9,2

– FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 13.376 4,9

– NOI CON L’ITALIA – UDC 2.402 0,9

CARRESCIA PIERGIORGIO 73.932 26,1

– PARTITO DEMOCRATICO 62.948 23,2

– +EUROPA 5.240 1,9

– ITALIA EUROPA INSIEME 1.761 0,6

– CIVICA POPOLARE LORENZIN 1.145 0,4

PETTINARI BRUNO 9.034 3,2

– LIBERI E UGUALI 8.298 3,1

TENENTI STEFANO 2.980 1,0

– POTERE AL POPOLO! 2.798 1,0

SOVERCHIA ANDREA 2.709 1,0

– IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 2.514 0,9

CANALINI LUCA 2.367 0,8

– CASAPOUND ITALIA 2.220 0,8

CROGNALETTI PAOLO 2.157 0,8

– PARTITO COMUNISTA 2.077 0,8

DEL MORO MICHELA 1.717 0,6

– ITALIA AGLI ITALIANI 1.614 0,6

DICHIARA LORETTA 629 0,2

– PARTITO VALORE UMANO 583 0,2

CINGOLANI GIANCARLO 296 0,1

– LISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE 263 0,1

PAPALE CRESCENZO 273 0,1

– PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA 249 0,1