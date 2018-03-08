Marche 01, collegio 3: risultati definitivi uninominale Senato. Giorgio Fede eletto
Pubblicato il 8 marzo 2018 16:10 | Ultimo aggiornamento: 8 marzo 2018 16:10
ANCONA – Elezioni 2018, i risultati definitivi del collegio 3 Marche 01 all’uninominale del Senato. Ha vinto Giorgio Fede (M5s).
Scrutinate 499 sezioni su 499.
CANDIDATO/LISTE VOTI %
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FEDE GIORGIO 99.057 36,0
– MOVIMENTO 5 STELLE 96.548 36,5
CIRIACI GRAZIELLA 94.044 34,2
– LEGA 46.069 17,4
– FORZA ITALIA 30.146 11,4
– FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 12.605 4,8
– NOI CON L’ITALIA – UDC 2.739 1,0
DI CINTIO EMANUELA 58.541 21,3
– PARTITO DEMOCRATICO 51.018 19,3
– +EUROPA 3.858 1,4
– CIVICA POPOLARE LORENZIN 978 0,4
– ITALIA EUROPA INSIEME 888 0,3
MANDRELLI FLAVIA MARCELLA 6.785 2,5
– LIBERI E UGUALI 6.381 2,4
SGARIGLIA MICHELE 3.718 1,4
– CASAPOUND ITALIA 3.507 1,3
FEDE GIORGIO 2.913 1,0
– MOVIMENTO 5 STELLE 96.548 36,5
POLVERINI CELESTE 2.705 1,0
– IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 2.524 1,0
INTERLENGHI LUCIA 2.669 1,0
– POTERE AL POPOLO! 2.491 0,9
FIRMANI LUCIA 1.783 0,6
– PARTITO COMUNISTA 1.721 0,6
GIAMPAOLI ALESSANDRO 1.572 0,6
– ITALIA AGLI ITALIANI 1.467 0,6
NERONI GIUSEPPE 869 0,3
– PARTITO VALORE UMANO 804 0,3
PUGNALONI SUSANNA 359 0,1
– PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA 331 0,1
MORELLI MARIANTONIETTA 270 0,1
– LISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE 243 0,1