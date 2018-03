ANCONA – Elezioni 2018, i risultati definitivi del collegio 5 Marche 02 all’uninominale della Camera. Ha vinto Maurizio Cattoi (M5s).

Cattoi, Generale dei Carabinieri Forestali, è uno dei “supercompetenti” scelti da Luigi Di Maio per dare lustro all’esercito di cittadini pentastellati schierati alle elezioni del 4 marzo.

Cattoi ha un chiodo fisso: la riforma Madia che ha decretato la fine del Corpo Forestale a cui appartiene e da due anni è in lotta contro la sua abolizione.

Non è chiaro però come il MoVimento 5 Stelle potrà farlo. Perché forse Cattoi non sa che il pluri-citato piano Cottarelli che M5S vorrebbe finalmente attuare prevedeva, tra i vari tagli di spending, proprio l’accorpamento delle forze di polizia.

Intanto il collegio di Fano e Senigallia ha dato fiducia al generale, accordandogli il 36,3% di preferenze, contro il 31,4% raccolto da Elisabetta Foschi del Centrodestra.

Scrutinate 265 sezioni su 265.

CANDIDATO/LISTE VOTI %

—————————————————————-

CATTOI MAURIZIO 55.540 36,3

– MOVIMENTO 5 STELLE 52.897 35,9

FOSCHI ELISABETTA 48.045 31,4

– LEGA 24.727 16,8

– FORZA ITALIA 14.384 9,8

– FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 6.625 4,5

– NOI CON L’ITALIA – UDC 1.044 0,7

FABBRI CAMILLA 38.579 25,2

– PARTITO DEMOCRATICO 32.572 22,1

– +EUROPA 3.147 2,1

– ITALIA EUROPA INSIEME 974 0,7

– CIVICA POPOLARE LORENZIN 674 0,4

BRIGNONE BEATRICE 5.479 3,6

– LIBERI E UGUALI 5.100 3,5

DIAMANTINI ROSARIA 1.639 1,1

– POTERE AL POPOLO! 1.548 1,0

ROTA LUCIANA 1.346 0,9

– PARTITO COMUNISTA 1.309 0,9

FOIS MANUELA 1.184 0,8

– CASAPOUND ITALIA 1.131 0,8

PIERELLA GABRIELE 1.071 0,7

– IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 1.009 0,7

BANFI SIMONA MARIA BAMBINA 169 0,1

– LISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE 157 0,1