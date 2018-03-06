Puglia 01, collegio 5: risultati definitivi uninominale Camera. Nunzio Angiola eletto
Pubblicato il 6 marzo 2018 15:22 | Ultimo aggiornamento: 6 marzo 2018 15:49
BARI – Elezioni 2018, i risultati definitivi del collegio 5 Puglia 01 all’uninominale della Camera. Ha vinto Nunzio Angiola (M5s).
Scrutinate 247 sezioni su 247.
CANDIDATO/LISTE VOTI %
—————————————————————-
ANGIOLA NUNZIO 67.855 45,3
– MOVIMENTO 5 STELLE 68.786 47,7
SASSO ROSSANO 47.774 31,9
– FORZA ITALIA 27.132 18,8
– LEGA 8.165 5,7
– NOI CON L’ITALIA – UDC 6.006 4,2
– FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 5.824 4,0
VENTRICELLI CECILIA DETTA LILIANA 20.308 13,6
– PARTITO DEMOCRATICO 16.843 11,7
– +EUROPA 1.356 0,9
– ITALIA EUROPA INSIEME 736 0,5
– CIVICA POPOLARE LORENZIN 512 0,4
LOSPALLUTO SALVATORE 5.210 3,5
– LIBERI E UGUALI 4.821 3,3
ANGIOLA NUNZIO 4.393 2,9
– MOVIMENTO 5 STELLE 68.786 47,7
GARGANO DOMENICO 1.333 0,9
– CASAPOUND ITALIA 1.269 0,9
D’INGEO ANGELO 1.007 0,7
– IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 959 0,7
COLANTUONO GAETANO 971 0,6
– POTERE AL POPOLO! 916 0,6
TERMINE DOMENICO 522 0,3
– PARTITO COMUNISTA 503 0,3
GIANNUZZI MARIA 183 0,1
– 10 VOLTE MEGLIO 166 0,1
PATIMO ANNA 115 0,1
– PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA 112 0,1