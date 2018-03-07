Puglia 01, collegio 8: risultati definitivi uninominale Senato. Marco Pellegrini eletto
Pubblicato il 7 marzo 2018 11:03 | Ultimo aggiornamento: 7 marzo 2018 11:03
BARI – Elezioni 2018, i risultati definitivi del collegio 8 Puglia 01 all’uninominale del Senato. Ha vinto Marco Pellegrini (M5s).
Scrutinate 467 sezioni su 467.
CANDIDATO/LISTE VOTI %
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PELLEGRINI MARCO 86.577 43,3
– MOVIMENTO 5 STELLE 82.011 43,2
SPEZZATI ANTONELLA 65.819 32,9
– FORZA ITALIA 36.707 19,3
– LEGA 15.432 8,1
– FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 6.083 3,2
– NOI CON L’ITALIA – UDC 5.787 3,0
RUSSO MASSIMO 35.267 17,6
– PARTITO DEMOCRATICO 25.771 13,6
– CIVICA POPOLARE LORENZIN 3.365 1,8
– +EUROPA 1.745 0,9
– ITALIA EUROPA INSIEME 1.578 0,8
TRINCUCCI GIUSEPPE TOMMASO M. 4.694 2,3
– LIBERI E UGUALI 4.277 2,2
MASTRANGELO ANNA 1.955 1,0
– IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 1.823 1,0
PALLADINO LUIGI 1.794 0,9
– ITALIA AGLI ITALIANI 1.671 0,9
SOCCIO GIACINTO DETTO ANTONELLO 1.690 0,8
– POTERE AL POPOLO! 1.605 0,8
IANZANO RAFFAELA 1.185 0,6
– CASAPOUND ITALIA 1.129 0,6
CASAROLA GIUSEPPE 753 0,4
– PARTITO COMUNISTA 715 0,4
LANNUNZIATA SILVIO 162 0,1
– PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA 144 0,1
VENTURA RENATO 114 0,0
– LISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE 102 0,0