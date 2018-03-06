Puglia 02, collegio 12: risultati definitivi uninominale Camera. Giovanni Aresta eletto
Pubblicato il 6 marzo 2018 16:17 | Ultimo aggiornamento: 6 marzo 2018 16:17
BARI – Elezioni 2018, i risultati definitivi del collegio 12 Puglia 02 all’uninominale della Camera. Ha vinto Giovanni Luca Aresta (M5s).
Scrutinate 227 sezioni su 227.
CANDIDATO/LISTE VOTI %
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ARESTA GIOVANNI LUCA 59.680 47,4
– MOVIMENTO 5 STELLE 57.505 47,4
ANDRISANO ANTONIO 41.792 33,2
– FORZA ITALIA 26.768 22,1
– LEGA 6.744 5,6
– FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 3.976 3,3
– NOI CON L’ITALIA – UDC 3.286 2,7
MARIANO ELISA 16.705 13,3
– PARTITO DEMOCRATICO 13.816 11,4
– +EUROPA 1.071 0,9
– ITALIA EUROPA INSIEME 471 0,4
– CIVICA POPOLARE LORENZIN 418 0,3
CARELLA VALENTINA 3.336 2,6
– LIBERI E UGUALI 3.149 2,6
MODUGNO EMANUELE 1.324 1,0
– POTERE AL POPOLO! 1.230 1,0
ERRICO MARIA LUCIA 967 0,8
– CASAPOUND ITALIA 937 0,8
RIBEZZO DOMENICO 582 0,5
– PARTITO COMUNISTA 553 0,4
PEREZ LUIGI 482 0,4
– PARTITO VALORE UMANO 467 0,4
RIBEZZO GIOVANNI 343 0,3
– IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 319 0,3
TURI AMEDEO 297 0,2
– ITALIA AGLI ITALIANI 287 0,2
PERRUCCI LUIGI 186 0,1
– PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA 170 0,1
SELANO BARBARA 141 0,1
– 10 VOLTE MEGLIO 131 0,1