BARI – Elezioni 2018, i risultati definitivi del collegio 4 Puglia 02 all’uninominale del Senato. Ha vinto Pasqua detta Patty L’Abbate (M5s).

Il nome di Patty L’Abbate ha rischiato di finire nella rosa degli incandidabili 5 Stelle, perché in passato si era già presentata alle elezioni con un altro movimento politico (Io Sud-Pli). Lo Statuto dei grillini prescrive infatti che il candidato “non deve mai aver partecipato alle elezioni di qualsiasi livello con forze politiche diverse dal M5S”.

L’hanno poi assolta con un cavillo: la sua precedente candidatura è stata debitamente comunicata al MoVimento e riguarda una lista civica che non era in concorrenza coi 5 Stelle. Se non altro le va dato atto che ha detto la verità.

Scrutinate 500 sezioni su 500.

CANDIDATO/LISTE VOTI %

L’ABBATE PASQUA DETTA PATTY 115.848 43,5

– MOVIMENTO 5 STELLE 111.426 44,0

SCATIGNA TOMMASO 89.208 33,5

– FORZA ITALIA 53.022 20,9

– LEGA 17.641 7,0

– FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 8.824 3,5

– NOI CON L’ITALIA – UDC 6.442 2,5

AMATI FABIANO 45.018 16,9

– PARTITO DEMOCRATICO 34.684 13,7

– +EUROPA 3.097 1,2

– ITALIA EUROPA INSIEME 1.974 0,8

– CIVICA POPOLARE LORENZIN 754 0,3

SOZZI PIER LUIGI 7.264 2,7

– LIBERI E UGUALI 6.794 2,7

GRASSI BIAGIO 2.375 0,9

– POTERE AL POPOLO! 2.212 0,9

NEGRO NANCY 1.715 0,6

– ITALIA AGLI ITALIANI 1.649 0,6

FORTUNATO VINCENZO 1.383 0,5

– IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 1.298 0,5

COLUCCI MARIA TERESA 1.346 0,5

– CASAPOUND ITALIA 1.289 0,5

FALCONE VITO ANTONIO 1.073 0,4

– PARTITO COMUNISTA 1.002 0,4

FALCONE FRANCESCO 974 0,4

– PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA 914 0,4

SANTANTONIO TERESA 293 0,1

– LISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE 264 0,1