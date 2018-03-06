Puglia 02, collegio 7: risultati definitivi uninominale Camera. Michele Nitti eletto
Pubblicato il 6 marzo 2018 17:06 | Ultimo aggiornamento: 6 marzo 2018 17:06
BARI – Elezioni 2018, i risultati definitivi del collegio 7 Puglia 02 all’uninominale della Camera. Ha vinto Michele Nitti (M5s).
Scrutinate 255 sezioni su 255.
CANDIDATO/LISTE VOTI %
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NITTI MICHELE 57.953 40,0
– MOVIMENTO 5 STELLE 54.587 39,7
CONGEDO SAVERIO 48.373 33,4
– FORZA ITALIA 21.655 15,8
– LEGA 10.059 7,3
– FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 8.571 6,2
– NOI CON L’ITALIA – UDC 6.485 4,7
CAPONE SALVATORE 25.699 17,8
– PARTITO DEMOCRATICO 19.921 14,5
– +EUROPA 2.924 2,1
– ITALIA EUROPA INSIEME 1.148 0,8
– CIVICA POPOLARE LORENZIN 367 0,3
COLUCCI ALBERTO 6.305 4,4
– LIBERI E UGUALI 5.805 4,2
GRASSO SERENA 2.187 1,5
– CASAPOUND ITALIA 2.060 1,5
DE NARDIS FABIO 2.104 1,4
– POTERE AL POPOLO! 1.933 1,4
TRINCHERA FRANCESCO 631 0,4
– PARTITO COMUNISTA 578 0,4
BARBANO CARLO 624 0,4
– IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 577 0,4
PARATA DONATELLA 350 0,2
– ITALIA AGLI ITALIANI 331 0,2
CORTESE FRANCESCA 188 0,1
– 10 VOLTE MEGLIO 164 0,1
CARROZZINI ENNIO MARIA 183 0,1
– PARTITO VALORE UMANO 176 0,1
DE SANTIS ANTONIO 98 0,1
– PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA 86 0,1