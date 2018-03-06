Puglia 02, collegio 7: risultati definitivi uninominale Senato. Mario Turco eletto
Pubblicato il 6 marzo 2018 15:08 | Ultimo aggiornamento: 6 marzo 2018 16:02
BARI – Elezioni 2018, i risultati definitivi del collegio 7 Puglia 02 all’uninominale del Senato. Ha vinto Mario Turco (M5s).
Scrutinate 481 sezioni su 481.
CANDIDATO/LISTE VOTI %
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TURCO MARIO 111.763 44,4
– MOVIMENTO 5 STELLE 107.762 45,0
FRANCAVILLA MARIA 83.795 33,3
– FORZA ITALIA 52.402 21,9
– LEGA 15.398 6,4
– FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 8.272 3,4
– NOI CON L’ITALIA – UDC 5.008 2,1
CASCARANO MARIA GRAZIA 38.178 15,2
– PARTITO DEMOCRATICO 32.339 13,5
– +EUROPA 2.356 1,0
– ITALIA EUROPA INSIEME 1.189 0,5
– CIVICA POPOLARE LORENZIN 843 0,4
FABBIANO STEFANO 6.461 2,6
– LIBERI E UGUALI 5.852 2,4
TURCO MARIO 3.233 1,3
– MOVIMENTO 5 STELLE 107.762 45,0
MATTEO RITA DETTA MARGHERITA 2.245 0,9
– POTERE AL POPOLO! 2.117 0,9
MARAGLIULO PAOLA 1.916 0,8
– ITALIA AGLI ITALIANI 1.806 0,8
DE CATALDIS RAFFAELE 1.630 0,6
– CASAPOUND ITALIA 1.498 0,6
GALANTO ELVIRA 1.184 0,5
– IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 1.085 0,4
IUDICI ANGELA 1.051 0,4
– PARTITO COMUNISTA 963 0,4
BERARDI COSIMO 305 0,1
– LISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE 247 0,1
PEZZOLLA CANDIDA 162 0,1
– PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA 147 0,1