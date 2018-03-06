Puglia 02, collegio 8: risultati definitivi uninominale Camera. Maria Alemanno eletta
Pubblicato il 6 marzo 2018 15:41 | Ultimo aggiornamento: 6 marzo 2018 15:41
BARI – Elezioni 2018, i risultati definitivi del collegio 8 Puglia 02 all’uninominale della Camera. Ha vinto Maria Soave Alemanno (M5s).
Scrutinate 275 sezioni su 275.
CANDIDATO/LISTE VOTI %
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ALEMANNO MARIA SOAVE 59.132 39,8
– MOVIMENTO 5 STELLE 56.403 39,8
CAROPPO ANDREA 49.861 33,6
– FORZA ITALIA 23.016 16,2
– LEGA 10.390 7,3
– NOI CON L’ITALIA – UDC 8.768 6,2
– FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 6.018 4,2
BLASI SERGIO 27.241 18,4
– PARTITO DEMOCRATICO 21.707 15,3
– +EUROPA 2.576 1,8
– ITALIA EUROPA INSIEME 897 0,6
– CIVICA POPOLARE LORENZIN 521 0,4
RISI MARCELLO 6.250 4,2
– LIBERI E UGUALI 5.752 4,0
GIURI PIERPAOLO 2.256 1,5
– CASAPOUND ITALIA 2.145 1,5
SIMMINI MARIA DETTA MARIAGRAZIA 1.589 1,1
– POTERE AL POPOLO! 1.520 1,1
DE CARLO MARIA LUISA 712 0,5
– IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 677 0,5
CAMASSA BARBARA 505 0,3
– PARTITO COMUNISTA 489 0,3
BALDASSARRE ANGELO 500 0,3
– ITALIA AGLI ITALIANI 479 0,3
DURANTE LUCA 185 0,1
– 10 VOLTE MEGLIO 166 0,1
DE LUCA ELENA 113 0,1
– PARTITO VALORE UMANO 102 0,1
CITTA SONIA 83 0,0
– PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA 81 0,0