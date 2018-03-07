Puglia 02, collegio 9: risultati definitivi uninominale Camera. Nadia Aprile eletta
Pubblicato il 7 marzo 2018 11:25 | Ultimo aggiornamento: 7 marzo 2018 11:25
BARI – Elezioni 2018, i risultati definitivi del collegio 9 Puglia 02 all’uninominale della Camera. Ha vinto Nadia Aprile (M5s).
Scrutinate 289 sezioni su 289.
CANDIDATO/LISTE VOTI %
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APRILE NADIA 61.884 41,9
– MOVIMENTO 5 STELLE 59.262 41,5
PALESE ROCCO 51.766 35,0
– FORZA ITALIA 23.861 16,7
– NOI CON L’ITALIA – UDC 11.215 7,8
– LEGA 10.785 7,5
– FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 4.791 3,4
FIORE MARIA ADDOLORATA DETTA ADA 22.990 15,6
– PARTITO DEMOCRATICO 19.325 13,5
– +EUROPA 1.906 1,3
– ITALIA EUROPA INSIEME 773 0,5
– CIVICA POPOLARE LORENZIN 354 0,2
PICONESE GIUSEPPE SALVATORE 6.604 4,5
– LIBERI E UGUALI 6.279 4,4
SECLI’ FRANCESCA 1.354 0,9
– POTERE AL POPOLO! 1.273 0,9
PIZZILEO ANDREA 1.105 0,7
– CASAPOUND ITALIA 1.045 0,7
MARSANO GIOVANNA 599 0,4
– PARTITO COMUNISTA 577 0,4
LONGO DESIRE’ 559 0,4
– ITALIA AGLI ITALIANI 537 0,4
MASTROLIA ANNUNZIATA 503 0,3
– IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 478 0,3
CASSANO IVANA 190 0,1
– 10 VOLTE MEGLIO 178 0,1
MAGLIO CATERINA 126 0,1
– PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA 111 0,1
TAFURI VALENTINA 123 0,1
– PARTITO VALORE UMANO 112 0,1