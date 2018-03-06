Puglia 03, collegio 10: risultati definitivi uninominale Camera. Rosalba De Giorgi eletta
Pubblicato il 6 marzo 2018 15:30 | Ultimo aggiornamento: 6 marzo 2018 15:41
BARI – Elezioni 2018, i risultati definitivi del collegio 10 Puglia 03 all’uninominale della Camera. Ha vinto Rosalba De Giorgi (M5s).
Scrutinate 232 sezioni su 232.
CANDIDATO/LISTE VOTI %
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DE GIORGI ROSALBA 60.673 47,7
– MOVIMENTO 5 STELLE 56.800 47,4
FORNARO STEFANIA 37.863 29,8
– FORZA ITALIA 23.737 19,8
– LEGA 6.976 5,8
– FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 4.452 3,7
– NOI CON L’ITALIA – UDC 1.259 1,0
LONOCE LUCIO 20.315 16,0
– PARTITO DEMOCRATICO 16.048 13,4
– +EUROPA 1.836 1,5
– ITALIA EUROPA INSIEME 613 0,5
– CIVICA POPOLARE LORENZIN 397 0,3
VARSAVIA PALMA 3.381 2,6
– LIBERI E UGUALI 3.114 2,6
CITO ANTONELLA 1.473 1,2
– ITALIA AGLI ITALIANI 1.326 1,1
LIPPOLIS GIOVANNI 1.263 1,0
– POTERE AL POPOLO! 1.197 1,0
VARLARO GIUSEPPE 748 0,6
– CASAPOUND ITALIA 700 0,6
GENTILE ALESSANDRO 529 0,4
– IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 488 0,4
PALMISANO RAFFAELLA SABRA 473 0,4
– PARTITO COMUNISTA 443 0,4
MARSEGLIA TERESA 220 0,2
– PARTITO VALORE UMANO 187 0,2
SAMMARCO COSIMO 180 0,1
– 10 VOLTE MEGLIO 158 0,1
DIMITRI CLARA SANTINA 66 0,0
– PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA 62 0,0