Puglia 03, collegio 11: risultati definitivi uninominale Camera. Gianpaolo Cassese eletto
Pubblicato il 6 marzo 2018 16:31 | Ultimo aggiornamento: 6 marzo 2018 16:31
BARI – Elezioni 2018, i risultati definitivi del collegio 11 Puglia 03 all’uninominale della Camera. Ha vinto Gianpaolo Cassese (M5s).
Scrutinate 249 sezioni su 249.
CANDIDATO/LISTE VOTI %
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CASSESE GIANPAOLO 66.276 44,3
– MOVIMENTO 5 STELLE 62.497 44,7
CHIARELLI GIANFRANCO GIOVANNI 50.908 34,0
– FORZA ITALIA 30.702 21,9
– LEGA 8.844 6,3
– NOI CON L’ITALIA – UDC 5.357 3,8
– FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 4.614 3,3
PENTASSUGLIA DONATO 24.608 16,4
– PARTITO DEMOCRATICO 18.393 13,1
– +EUROPA 1.443 1,0
– CIVICA POPOLARE LORENZIN 435 0,3
– ITALIA EUROPA INSIEME 415 0,3
ROTELLI ANTONIO 3.648 2,4
– LIBERI E UGUALI 3.328 2,4
MARSELLA SIMONA 1.252 0,8
– POTERE AL POPOLO! 1.183 0,8
MICELLI OLGA 877 0,6
– CASAPOUND ITALIA 820 0,6
SPALLUTO MONICA 545 0,4
– IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 512 0,4
ANTICO GIOVANNA 487 0,3
– PARTITO COMUNISTA 468 0,3
ARMENISE GIANVITO 435 0,3
– ITALIA AGLI ITALIANI 417 0,3
TIESO ANDREA 256 0,2
– 10 VOLTE MEGLIO 208 0,1
PETROSILLO LOREDANA 180 0,1
– PARTITO VALORE UMANO 168 0,1
ANNICCHIARICO FRANCESCO 105 0,1
– PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA 94 0,1