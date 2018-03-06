Puglia 03, collegio 13: risultati definitivi uninominale Camera. Anna Macina eletta
Pubblicato il 6 marzo 2018 14:59 | Ultimo aggiornamento: 6 marzo 2018 15:45
BARI – Elezioni 2018, i risultati definitivi del collegio 13 Puglia 03 all’uninominale della Camera. Ha vinto Anna Macina (M5s).
Scrutinate 218 sezioni su 218.
CANDIDATO/LISTE VOTI %
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ZIZZA VITTORIO 42.592 35,0
– FORZA ITALIA 23.504 20,2
– LEGA 7.080 6,1
– NOI CON L’ITALIA – UDC 5.833 5,0
– FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 4.921 4,2
MACINA ANNA 39.154 32,2
– MOVIMENTO 5 STELLE 51.872 44,6
EPIFANI GIOVANNI 17.167 14,1
– PARTITO DEMOCRATICO 13.735 11,8
– +EUROPA 1.382 1,2
– ITALIA EUROPA INSIEME 527 0,4
– CIVICA POPOLARE LORENZIN 348 0,3
MACINA ANNA 14.991 12,3
– MOVIMENTO 5 STELLE 51.872 44,6
PALAZZO GIUSEPPE 3.265 2,7
– LIBERI E UGUALI 2.990 2,6
BRANDI ANGELO 1.103 0,9
– POTERE AL POPOLO! 1.034 0,9
D’AUTILIA ANTONIO 1.008 0,8
– PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA 938 0,8
BOI SONIA 688 0,6
– CASAPOUND ITALIA 666 0,6
RIBEZZO GIANFRANCO 527 0,4
– ITALIA AGLI ITALIANI 501 0,4
ANCONA NATASSYA 468 0,4
– IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 441 0,4
MOSAICO PALMO ANTONINO 429 0,4
– PARTITO COMUNISTA 401 0,3
GUZZO PIETRO 147 0,1
– PARTITO VALORE UMANO 136 0,1
STORELLI GIUSEPPE 115 0,1
– 10 VOLTE MEGLIO 99 0,1